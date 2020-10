Cinci cazuri de COVID-19 la sediul ONU. Reuniunile in persoana au fost anulate

''Recomandarea serviciului medical a fost de a anula reuniunile in persoana, marti, la sediul ONU, in asteptarea urmaririi contactelor'' pe care le-au avut persoanele infectate, se arata intr-o scrisoare adresata luni seara de presedintele Adunarii Generale a ONU, Volkan Bozkir.Marti dupa-amiaza, intr-o noua nota, Volkan Bozkir a indicat ca aceasta masura a fost prelungita pana la sfarsitul saptamanii la recomandarea secretarului general al ONU, Antonio Guterres.El a cerut ''suspendarea tuturor intalnirilor in persoana pana la sfarsitul saptamanii pentru a masura mai bine gradul de expunere (la virus) si pentru a finaliza o procedura de urmarire completa'' a persoanelor cu care bolnavii au fost in contact, a precizat presedintele Adunarii Generale.Nigerul este unul dintre membrii nepermanenti ai Consiliului de Securitate. O reuniune a acestui Consiliu, prezidat in octombrie de Rusia, programata pentru marti dimineata la sediul organizatiei, va avea loc prin videoconferinta.