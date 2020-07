Revenirea la birou. Angajatorii, dispusi sa investeasca in bunastarea angajatilor, pentru a-i face mai eficienti

Cum numarul pacientilor confirmati cu COVID-19 in Romania creste constant, modul de lucru - la birou si acasa - se redefineste si el. Cum poti mentine eficienta angajatilor in aceste noi conditii?Estimarile agentiei de consultanta imobiliara 24REAL arata ca per total, in 2020, cererea de spatii office se va reduce cu aproximativ 30%, la cel mult 250.000 mp tranzactionati in acest an. Pe de alta parte, in primele 6 luni ale anului, Avison Young, broker, a estimat ca suprafata inchiriata de companiile interesate sa deschida noi operatiuni in Romania a scazut cu 80%. De asemenea, o analiza Colliers arata ca aproape 70% dintre proprietarii si chiriasii din piata spatiilor de birouri considera ca epidemia va continua sa le afecteze activitatea pe tot parcursul acestui an, revenirea pietei fiind preconizata pentru 2021.In acest context, tendinta clara in spatiile de birouri existente este spre reorganizare, astfel incat activitatea de la birou sa se faca in conditii de siguranta. Printre masurile imediate si evidente luate de catre manageri s-au numarat reducerea densitatii personalului in spatiile de birou, regandirea si reconversia spatiilor de birou, dar chiar si reducerea numarului de angajati. Astfel, in timp ce salile de sedinta devin birouri, iar angajatii merg prin rotatie sa lucreze de la biroul clasic, un accent tot mai mare cade pe siguranta si eficientizare."Birourile fizice joaca in continuare un rol vital, chiar si in realitatile actuale, cand conceptul work from home a devenit o normalitate. Mai primitoare si mai aerisite, acestea ofera mai multa intimitate, fiind mai degraba destinate zonei de creatie colaborativa, inovatie si socializare si mai putin zonei de task-uri rutiniere, care se incadreaza mai degraba in conceptul de work from home", a explicat Horatiu Didea, Managing Partner Workspace Studio, companie specializata in solutii de amenajare si fitout pentru birouri.In acest sens, a crescut cererea pe anumite produse, destinate birourilor clasice, produse specifice perioadei, insa multe dintre companii nu au fost nevoite sa faca investitii majore pentru reamenajare."Companiilor care erau deja orientate catre wellbeing si confortul angajatilor le este mult mai usor sa se adapteze la o intoarcere la birou, cu investitii mai mici. Celor care nu erau centrate pe angajat le va fi mai greu, insa exista solutii pentru diverse nivele de investitie. Am observat o dinamica speciala pe solutiile de wellness. Purificatoarele de aer, de exemplu, sunt produse pe care noi le aveam in portofoliu, iar vanzarile inregistrate lunile acestea sunt cu peste 200% mai mari fata de perioada anterioara", a mai declarat Horatiu Didea.Totusi, in continuare, un procent semnificativ de angajati munceste de acasa in totalitate sau partial. Perspectivele sunt in continuare rezervate vizavi de reluarea activitatii, mai ales in contextul incertitudinii inceperii noului an scolar, ipoteza discutata recent de Ministrul Educatiei Monica Anisie Angajatii continua astfel sa lucreze de acasa, insa fara a beneficia de conditiile de la birou. Iar acest lucru are un impact asupra nivelului de productivitate. Mai ales cand deja acest lucru se intampla de mai bine de patru luni."Pe termen lung, angajatii nu pot fi productivi intr-un spatiu care nu este creat pentru o astfel de activitate. De la ergonomia scaunului, a biroului, pana la alte detalii care garanteaza eficienta angajatilor. Se observa o tendinta tot mai evidenta a angajatorilor de a investi in echipamente ergonomice, destinate celor care muncesc de acasa. De altfel, companii care, in mod traditional sunt preocupate de starea de bine a angajatilor, au acordat deja stimulente financiare sau au finantat partial achizitii pentru biroul de acasa", spune Horatiu Didea.Potrivit datelor oferite de Horatiu Didea, cresterea vanzarilor de scaune ergonomice Herman Miller, pe segmentul de clienti finali, deci pentru biroul de acasa, a depasit 200% in lunile aprilie - iunie. De asemenea, interesul general pentru produse ergonomice - birouri electrice, scaune, panouri - pe acest segment s-a triplat.Pe de alta parte, digitalizarea accelerata si fortata, precum si distantarea sociala necesara au reprezentat o provocare pentru companiile cu o politica orientata spre dezvoltarea continua a angajatilor. Reconectarea acestora cu locul de munca si echipa, prin strategii menite sa le creeze angajatilor o experienta placuta, reprezinta un factor semnificativ in mentinerea productivitatii si performantei intregii echipe."In ceea ce priveste clientii corporate, in ultimele luni a crescut nevoia de a oferi angajatilor care lucreaza de acasa experiente cat mai creative care adreseaza provocarile de conectare si socializare, time management, echilibrul intre business si viata privata etc, experiente pe care le-am dezvoltat in acesta perioada atat proactiv, cat si ca urmare a solicitarilor primite. Companiile merg chiar mai departe, cu solutii de entertainment pentru copii - in cazul angajatilor care lucreaza de acasa alaturi de cei mici -, chiar sesiuni de coaching pe zona de parenting pentru a-i ajuta pe acestia sa gestioneze mai bine aceasta perioada. Astfel, tendintele de pana acum ne arata ca anul acesta, cel mai probabil 80% dintre clientii din zona corporate vor prefera in continuare experientele online, inclusiv in zona de reward si recognition", a declarat Oana Pascu, fondator Complice.ro, un magazin online de cadouri si recompense experientiale.Printre cele mai atractive experiente B2B din portofoliul Complice.ro se numara cele de tip teambuilding - degustari online de vin, sesiuni de cocktail masterclass sau ateliere private de gatit cu echipa alaturi de un chef cunoscut, dar si evadari dintr-un escape room virtual - o experienta adaptata pentru sufrageria proprie.