OMS: Rezistenta antimicrobiana, la fel de periculoasa ca o pandemie. Ameninta sa distruga un secol de progres medical

Rezistenta la antimicrobieni apare atunci cand bacteriile, virusurile, ciupercile si parazitii rezista efectelor medicamentelor, intre care antibioticele, ceea ce face ca infectiile obisnuite sa fie mai dificil de tratat si sa creasca riscul de raspandire a bolilor, a formelor grave de infectie si deces Cu ocazia Saptamanii mondiale a constientizarii a rezistentei la antibiotice (18-24 noiembrie), OMS, in colaborare cu Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) si Organizatia Mondiala pentru Sanatate Animala (OIE), a lansat vineri un grup de inalt nivel "insarcinat sa combata criza de accelerare a rezistentei la medicamente".Cei doi co-presedinti sunt premierul Bangladeshului, Sheikh Hasina, si omologul sau din Barbados, Mia Mottley.Acest grup va aduna sefii de stat, ministri si lideri de companii si organizatii ale societatii civile."Rezistenta antimicrobiana poate parea mai putin urgenta ca o pandemie, dar ea este la fel de periculoasa", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in timpul unei conferinte de presa.Rezistenta antimocrobiana este "una dintre cele mai mari amenintari sanitare din epoca noastra" care "ameninta sa distruga un secol de progres medical si sa ne lase fara aparare contra infectiilor care, astazi, pot fi tratate usor", a prevenit el.Antimicrobienii sunt arme esentiale pentru a lupta contra bolilor la oameni, animale si plante. Acestea includ antibiotice, antivirale, antifungice si antiparazitare.Factori multipli - printre care folosirea excesiva a medicamentelor la oameni, pentru cresterea animalelor si agricultura, precum si lipsa de acces la apa potabila, la salubritate si la igiena - au amplificat amenintarea rezistentei antimicrobiene in lumea intreaga, a estimat OMS."Desi antibioticele sunt un element-cheie, rezistenta antimicrobiana include, de asemenea, rezistenta la medicamente impotriva HIV, malariei, bolilor tropicale neglijate", a subliniat Tedros Adhanom Ghebreyesus.