Rezultat paradoxal: Cati primari a obtinut PSD dupa alegerile locale. PNL se claseaza abia pe locul secund

Astfel, cei mai numerosi votanti pentru candidatii la primarie i-a avut PNL , obtinand in total 2.579.820 de voturi, reprezentand 34,58% din numarul total de voturi exprimate. Pe locul doi se afla PSD cu 2.262.791 de voturi (30,34%), urmat de Alianta USR -PLUS, cu 490.362 (6,58%), primarii PMP cu 353.005 de voturi (4,73%), primarii Pro Romania cu 331.878 de voturi (4,45%) si candidatii UDMR care au castigat 299.334 de voturi (4,01%). Pe ultimul loc se afla ALDE care a reusit sa convinga doar 124.649 de alegator (1,67%).Chiar daca la numarul de voturi PNL a obtinut un rezultat mai bun, potrivit datelor BEC, PSD are cei mai multi primari. Astfel, PSD a obtinut 1.362 de primarii, PNL - 1.232, UDMR - 199 de mandate de primar, PMP - 50 de mandate de primar, Pro Romania - 36 de mandate de primar si Alianta USR-PLUS - 28 de mandate de primar.Desi PSD-ul are cele mai multe primarii, cel mai bun loc la alegeri pentru consiliile locale este detinuta de PNL care are 32,88%, in comparatie cu PSD care a obtinut 28,40% din voturi.O situatie asemanatoare este si la nivelul Consiliilor Judetene unde PNL a obtinut 30,76% din voturi, PSD - 22,32%, Alianta USR-PLUS - 6,65%, PMP - 5,88%, UDMR - 5,28%, Pro Romania - 4,95% si ALDE - 2,91%.Pentru functia de Presedinte al Consiliului Judetean, candidatii PNL au obtinut 31,07% din voturi, cei de la PSD - 22,86%, Alianta USR-PLUS - 6,04%, PMP - 5,59%, UDMR - 5,04%, Pro Romania - 4,37% si ALDE - 2,28%.