Rezultate finale in Republica Moldova: Maia Sandu il invinge pe Dodon la o diferenta de peste 253.000 de voturi

Potrivit CEC, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale s-au prezentat la urne 1.650.131 alegatori, iar dintre acestia 1.633.625 au avut voturile valabil exprimate. Datele comunicate de CEC sunt preliminarii, ele urmand a fi validate dupa transmiterea catre autoritatea electorala a buletinelor de vot si a proceselor-verbale in original.Maia Sandu l-a invins zdrobitor pe Igor Dodon , diferenta fiind de aproape 15 procente in favoarea candidatei pro-europene. Sandu are cu 253.347 de voturi mai mult ca Dodon.Dupa centralizarea tuturor celor 2.143 de procese verbale situatia se prezinta astfel:In cele 139 de sectii deschise in strainatate, Maia Sandu a castigat cu aproape 93% din voturi:- Maia Sandu - 243.605 (92,94%)- Igor Dodon - 18.498 (7,06%)Prezenta la vot in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale a fost de 52,69%, respectiv 1.644.510 alegatori s-au prezentat la urne in total.