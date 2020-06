Premiera: Rezultatele de la Evaluarea Nationala vor fi anonimizate. Fiecare elev va primi un cod de acces

Ziare.

Potrivit Edupedu.ro , schimbarea vine dupa ce Autoritatea pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal ar fi cerut Ministerului sa respecte regulamentul GDPR, ignorat pana acum. Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti - Invatamant Preuniversitar, a declarat pentru edupedu.ro ca in cursul zilei de marti a avut o intalnire online cu reprezentantii Ministerului Educatiei, care "ne-au adus la cunostinta ca exista posibilitatea anonimizarii rezultatelor, pentru parintii care nu vor ca notele obtinute de copii sa fie publice".Sursa citata mai arata ca in cursul zilei de miercuri, cu ocazia sustinerii examenului de Matematica, fiecare evlev va primi un cod pe baza caruia poate sa isi vada nota de la Evaluarea Nationala.Contestatiile pot fi depuse in zilele de 22 iunie (in intervalul orar 16:00 - 19:00) si 23 iunie (in intervalul orar 8:00 - 12:00). Acestea pot fi depuse/transmise si prin mijloace electronice.In acest caz, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit online si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.