Rodica Coposu, despre fratele ei: Eu cred ca mai e viu printre noi, macar prin ideile lui. Spunea ca in politica poti sa negociezi orice, dar nu principii

"Dupa 25 de ani de la plecarea lui Cornel de langa noi, el inca este viu in inimile noastre si atata timp cat inca mai exista persoane care sunt interesate de personalitatea lui si de gandurile lui, eu consider ca mai este viu printre noi, macar cu ideile lui. Pentru noi, el a fost un frate deosebit. (...) Credea intr-o societate cu adevarat democrata si spunea ca in cadrul politicii poti sa negociezi orice, in afara de principii. Dupa mai multe interviuri care i s-au luat, pe mine m-a impresionat ceea ce a spus la un moment dat: 'In fond, ceea ce este important este ca ideile drepte pe care le are un om sa ii supravietuiasca, iar daca aceste idei sunt impartasite si de colegii si prietenii lui, acest lucru va face sa mearga societatea mai departe. In care caz, nu mai este importanta aparitia sau disparitia mea'. Acesta a fost crezul lui", a declarat Rodica Coposu.Ea considera ca taria de caracter a lui Corneliu Coposu poate fi explicata prin educatia dobandita in familie, prin "credinta in Dumnezeu si dorinta de dreptate", precum si prin principiile politice insuflate de liderul national-taranist Iuliu Maniu."Suntem o familie cu 6-7 generatii de preoti, si din partea materna, si din partea paterna, care i-au insuflat credinta in Dumnezeu si dorinta de dreptate. Dupa care, de foarte tanar, a lucrat alaturi de domnul Maniu, care avea o tarie de caracter deosebita. Nu degeaba i se spune Sfinxul de la Badacin. Alaturi de el s-a format din punct de vedere politic. A studiat foarte mult, pentru ca i-a placut politica. Foarte multa lume a fost mirata ca el, care prin educatie si credinta se indrepta spre un partid de dreapta, cunostea foarte bine doctrina partidelor de stanga, pe care banuiesc ca multi dintre membrii acestor partide nu prea o cunosc. Aceasta combinatie de educatie religioasa si de educatie foarte stricta, in principiul democratiei si dreptatii, l-a facut sa reziste. Si a rezistat - ganditi-va ca a stat opt ani in regim celular. Ne povestea ca, pentru a nu-si pierde gandirea, juca in minte partide de sah. Tot in perioada aceea a facut niste versuri. Anul trecut a fost publicata o placheta cu versuri facute de el in inchisoare , pe care le-a tinut minte", a precizat ea.Rodica Coposu a mentionat ca, fiind cu 18 ani mai mica decat fratele sau, a aflat mai multe aspecte legate de tineretea acestuia abia dupa ce a crescut, inclusiv despre perioada in care a urmat Facultatea de Drept de la Cluj si a fost si ziarist."Dupa ce a terminat studiile, a lucrat foarte mult alaturi de domnul Iuliu Maniu, iar la cedarea Ardealului, in 1940, s-a refugiat si el, impreuna cu domnul Iuliu Maniu, si a venit la Bucuresti. De atunci, au lucrat tot timpul pana in 1947, cand partidul a fost desfiintat si toti - fruntasi mai mari sau mai mici - au fost arestati. Datorita crezului sau politic, ideilor sale si faptului ca nu a facut niciun fel de compromis a facut 15 ani de inchisoare si doi ani in domiciliu obligatoriu. Cei 15 ani s-au incheiat in momentul in care statul roman din acea perioada a incheiat un pact international, prin care declara ca nu mai sunt detinuti politici. Atunci s-au desfiintat lagarele de munca silnica, de domiciliu obligatoriu si a revenit si el in Bucuresti, 'beneficiind' de o supraveghere foarte stricta din partea organelor de securitate ", a precizat Rodica Coposu.Ea a subliniat ca, in perioada in care Corneliu Coposu s-a aflat de detentie, familia sa nu a avut posibilitatea sa primeasca vesti de la el. De asemenea, dupa ce a iesit din inchisoare si din domiciliu obligatoriu, Seniorul nu a facut niciun fel de referire la suferintele prin care a trecut. Rodica Coposu mentioneaza ca a aflat despre felul in care a fost batut fratele sau in inchisoare abia cand Lucia Hossu-Longin i-a luat un interviu pentru "Memorialul Durerii"."Cand noi l-am intrebat de ce nu ne-a spus nimic despre aceste lucruri, el a raspuns: Ce rost avea? Lucrurile erau deja consumate. Nu puteam decat sa o intristez pe mama. Din fericire pentru mama noastra, ea a apucat perioada in care el a fost eliberat si a mai trait niste ani alaturi de el", a precizat Rodica Coposu.Ea a adaugat ca, la 25 de ani de la moartea Seniorului, pe pagina de Facebook a Fundatiei Corneliu Coposu au fost postate mesaje transmise de personalitati ale vietii publice, printre care presedintele Klaus Iohannis , premierul Ludovic Orban , Custodele Coroanei, Margareta sau poeta Ana Blandiana.De asemenea, la capela Sf. Ana din Cimitirul Belu Catolic a fost oficiata o slujba de pomenire.