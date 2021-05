Un sofer roman a fost amendat in Franta cu 1,7 milioane de euro. In plus, va face 5 ani de inchisoare

Barbatul a fost prins langa localitatea Perthus, punct de trecere al frontierei intre Spania si Franta, cu 900 de kilograme de canabis ascunse printre lamaile transportate.Mai mult, soferul a fost condamnat la cinci ani de inchisoare si nu mai are voie sa intre 10 ani in Franta, potrivit France Bleu Romanul venea din Spania, cu destinatia Germania. Pachetele cu cannabis erau ascunse printre lazile cu lamai. Captura a fost facuta in urma cu o saptamana, iar barbatul si-a aflat sentinta vineri, 21 mai.