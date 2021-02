Marturia unui jurnalist blocat pe aeroportul din Mexic: "A fost o experienta ingrozitoare, umilitoare"

De unde ar fi pornit totul

"Astazi am fost eliberati, dupa o decizie a unei Instante locale (din ce am inteles de la romanii stabiliti in Cancun), dar si la presiunile si negocierile duse de autoritatile romane prin MAE si cu sprijinul domnului consul Ionut Valcu. Insa cel mai mare impact in acesta situatie "ciudata", ati fost voi si pentru asta va multumesc din suflet, atat eu cat si sutele de romani care au trecut prin aceasta experienta traumatizanta", scrie jurnalistul."A fost o experienta ingrozitoare, umilitoare, as putea spune, insa important este ca am trecut peste ea si situatia s-a rezolvat", a explicat Gabriel Hort in video postat pe Facebook "Multumesc jurnalistilor din Romania pentru presiunea pe care au pus-o pe autoritatile din Romania ca noi sa fim salvati", spune jurnalistul.Masurile abuzive dispuse de autoritatile mexicane impotriva turistilor romani ar putea avea legatura cu o retea infractionala formata din romani care ravaseste Mexicul inca din 2014.Mai multi romani, in colaborarare cu unitati bancare din Mexic, au pus stapanire pe toate sursele de bani din populara zona turistica Riviera Maya. Au obtinut licente de la autoritatile municipale pentru a instala bancomate in care erau montate deja dispozitive de skimming in Tulum, Playa del Carmen, Cancun sau locuri populare printre surferi, precum Sayulita si Puerto Vallarta.Ulterior, dupa ce copiau datele bancare, alti membri ai gruparii calatoreau in diverse tari din lume pentru a sustrage banii din conturile turistilor. Cine sunt ceilalti membri din fruntea gruparii, puteti citi in investigatia jurnalistica a Organized Crime and Corruption Reporting ProjectO investigatie jurnalistica de amploare facuta, in colaborare, de OCCRP, RISE Project, Quinto Elemento Lab si Mexicanos Contra la Corrupcion y la Impunidad a relevat ca gruparea era coordonata de Florian Tudor, zis Rechinul, un interlop din Craiova.