Roman condamnat la inchisoare pe viata, o premiera pentru o instanta din Valencia. Care a fost motivul unei decizii atat de drastice

Condamnat pe viata

Intreaga grozavie a avut loc pe pe 12 noiembrie 2018 in Alzira, un orasel din provincia spaniola Valencia . Intre Laurentiu Mihai, un barbat de 33 de ani si sotia sa aparuse o prapastie, iar femeia l-a amenintat in mai multe randuri ca va divorta. In ciuda opozitiei barbatului, ea si-a dus planul pana la capat si a intentat un proces de divort.Furios ca sotia sa a contactat un avocat pentru a-i facilita divortul, romanul a luat un cutit de bucatarie si i-a taiat fara mila gatul copilului care se juca in casa. A realizat imediat ce fapta cumplita a comis si a decis sa-si puna si el capat vietii. A sarit de la etaj, insa a supravituit pentru ca a cazut pe o masina si s-a ales doar cu cateva coaste rupte. Vecinii si de clientii unui bar din apropiere au anuntat mai intai Ambulanta, iar apoi si Politia, dupa ce au aflat ce facuse.Un proces lung si istovitor a culminat cu condamnarea romanului. Asta desi avocatii sai au incercat sa acrediteze ideea ca a suferit o tulburare psihica."Apararea sa a sustinut ca a suferit o tulburare mentala de tip schizofrenic si, prin urmare, a solicitat o scutire completa", noteaza publicatia Cope.es. Judecatorul nu a tinut insa cont de declaratiile apararii, astfel ca romanul a fost acuzat ca si-a ucis fiica pentru a-si distruge sotia provocandu-i o trauma psihica grava si un prejudiciu ireparabil. Iar verdictul a fost cu adevarat unul dur, reprezentand o premiera pentru justitia din Valencia.Justitia spaniola l-a pedepsit exemplar pe criminal. In premiera pentru regiunea Valencia, romanul a fost condamnat la inchisoare pe viata, decizie care se aplica doar in cazuri de exceptie. Astfel, un astfel de verdict s-ar da in cazul uciderii regelui sau a mostenitorului tronului Spaniei, in cazurile de genocid sau crime contra umanitatii, crime contra sefilor unui stat strain pe teritoriul Valenciei sau in cazul unor asasinate de o gravitate exceptionala.Prima decizie, pronuntata la finalul anului 2019 de un tribunal din Valencia a fost mentinuta si dupa recurs, astfel ca romanul isi va petrece intreaga viata in spatele gratiilor si cu constiinta incarcata dupa ce si-a macelarit propriul copil pentru a lovi in fosta sa sotie.