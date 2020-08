Roman Polanski a pierdut procesul impotriva Academiei Americane de Film. Cineastul a fost exclus din institutia prestigioasa in 2018 din cauza acuzatiilor de abuz sexual

O judecatoare a decis marti sa respinga cererea lui Polanski de a fi repus in drepturi in Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), considerand ca organizatia care acorda premiile Oscar a avut dreptul sa il excluda in mai 2018.Polanski a dat in judecata Academia in aprilie 2019, sustinand ca a fost exclus fara vreun avertisment si fara un proces corect.udecatoarea Mary Strobel a concluzionat ca, desi Academia ar fi putut sa il anunte pe cineast, organizatia a corectat ulterior asta si i-a permis sa aiba parte de o audiere corecta. Ea a adoptat ca finala o decizie provizorie emisa tot marti.Avocatul lui Polanski, Harland Braun, a spus ca, probabil, nu va face apel. Intrebat de ce apartenenta la Academie era importanta pentru Roman Polanski, avocatul a spus ca nu era."Inseamna nimic pentru el. Este ideea ca a fost dat afara fara un proces echitabil", a declarat Braun.Audierea la Curtea Superioara din Los Angeles a fost realizata prin sistem de videoconferinta. Braun insa a aparut la Curte. Dupa audiere, el a declarat ca este de parere ca doar unul sau doi membri ai Academiei s-au aflat in spatele deciziei ca cineastul sa fie exclus.Cineastul de origine poloneza, in varsta de 87 de ani, a fost gasit vinovat de justitia americana, in 1978, pentru ca a intretinut relatii sexuale cu o fata in varsta de 13 ani, Samantha Geimer. El a recunoscut fapta, a petrecut 42 de zile in inchisoare , apoi a fugit din Statele Unite in Franta. De atunci, el se afla in exil, iar in ultimii ani i-au fost aduse mai multe acuzatii De-a lungul anilor, Braun a cerut in mod repetat ca Polanski sa fie condamnat in absentia, ceea ce i-ar permite sa calatoreasca liber, insa curtile de justitie din Los Angeles au spus ca el trebuie mai intai sa revina in SUA.