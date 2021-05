Trupul romanului ucis intr-o parcare din Franta va fi repatriat saptamana viitoare

Potrivit unui comunicat al MAE , Ambasada Romaniei la Paris a efectuat demersuri pentru identificarea si notificarea familiei persoanei decedate si este in contact cu aceasta.Inca de la momentul notificarii decesului cetateanului roman pe teritoriul Republicii Franceze, Ambasada Romaniei la Paris a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la circumstantele producerii acestui incident, a precizat MAE."In egala masura, Ambasada Romaniei la Paris a sesizat acest caz, prin demersuri punctuale la nivelul Ministerului de Interne si Ministerului Afacerilor Externe, pentru a exprima ingrijorarea si preocuparea fata de deteriorarea situatiei de securitate din zonele utilizate de transportatorii profesionisti pentru repaos. In acest context, a fost avansata inclusiv sugestia de a fi avute in vedere eventuale masuri de siguranta publica in astfel de zone, astfel incat, pe viitor, asemenea incidente sa fie prevenite", se arata in comunicat.MAE precizeaza ca Ambasada Romaniei la Paris va mentine dialogul cu familia persoanei decedate si cu autoritatile franceze, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara specifica, inclusiv pentru indeplinirea formalitatilor legate de repatrierea trupului neinsufletit al persoanei decedate si eliberarea certificatului de deces