Romanca desemnata de Comisia Europeana sa afle cum afecteaza COVID viata in statele membre UE: "Coronavirusul nu va disparea niciodata, dar vom ajunge sa-l controlam"

A invatat de la cei mai buni

I-a consiliat pe Vlad Voiculescu si Sorina Pintea

E printre autorii unui proiect important pentru vaccinare

Absolventa a Universitatii Bucuresti, Facultatea de Limbi straine, sectia Studii Americane si sectia de Limba si Literatura Germana, Oana Geambasu (34 de ani) a ales ulterior sa se reorienteze spre sanatate publica. Asa a ajuns masterand in politici de sanatate si management sanitar la Universitatea Harvard T.H. Chan School of Public Health.In Romania, ea a fost fondator al Asociatiei Sonia Maria, dar si consilier al ministrului Sanatatii in doua administratii - i-a consiliat pe Vlad Voiculescu si Sorina Pintea - consilier al vice-presedintelului Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, dar si consilier pe afaceri europene in Ministerul Sanatatii pana in 2020. In acest moment, ea coordoneaza studiile SARS-CoV-2 in randul populatiei generale, la nivel pan-european, in cadrul Ludwig Maximilian Universitaet Munchen, pentru Comisia Europeana.Sanatatea publica este o cariera care m-a ales. Acum 13 ani fiica mea s-a nascut cu o malformatie cardiaca extrem de rara: 0.1% din copiii nascuti cu malformatii cardiace prezinta o asemenea complexitate. Sansa ei de a primi ingrijirile medicale de care avea nevoie a fost in in Germania si in SUA.Cu eforturi uriase am reusit sa ajungem la cei mai buni medici in acest domeniu, sprijinul financiar venind din partea oamenilor, nu a statului. Am petrecut mult timp in spitalele din Germania si din SUA si am observat cum functioneaza sistemele sanitare in aceste tari.Ideea de a aplica la Harvard a fost tot o pura intamplare.In ziua in care Sonia, fiica mea, avea programata cea de-a patra operatie pe cord deschis, drumul nostru spre spital trecea prin curtea universitatii. In acea zi curtea era inchisa si a trebuit sa trecem prin cladirea Harvard Chan. In treacat, am luat un pliant. Ulterior l-am citit si am aplicat. Anul trecut am fost acceptata pentru un master in Health Policy and Management, cu bursa.In prima zi in care am ajuns la Harvard am cunoscut, tot din intamplare, toti profesorii. Un student m-a prezentat: ea este Oana, vine din Europa de Est si nu mananca zahar. Multi dintre oamenii carora le urmaresc traseul profesional erau acolo.Cel mai recent curs la care am fost inscrisa a fost predat de Howard Koh, consilier in administratia Obama. La fiecare curs sunt invitati oameni de la care putem invata. Un exemplu este Gina McCarthy - consilier pe probleme de mediu din administratia Obama, in prezent si in mandatul lui Joe Biden Anthony Fauci este unul dintre numele mari cu care avem sansa sa avem discutii, Marc Lipsitch de asemenea. De curand am aflat ca doi dintre profesorii mei tocmai au fost numiti in administratia Biden.CITESTE SI: INTERVIU Cum a ajuns Romania de la "ciuma Europei" la una din putinele tari in care numarul cazurilor de COVID e in scadere. Explicatiile unui expert in sanatate publica Din octombrie 2020 lucrez pentru Universitatea Ludwig-Maximilian (LMU) Munchen si coordonez un studiu pentru Comisia Europeana. In paralel ofer consultanta in sanatate publica pentru companii private din Romania. Incerc sa aduc in tara cat mai multe informatii importante si care pot ajuta cat mai multi oameni, mai ales in contextul pandemiei.La varsta de 18 luni, dupa cea de-a treia interventie pe cord deschis, Sonia a fost testata auditiv la Boston, iar rezultatul a fost surditate profunda. Diagnosticul a fost pus extrem de tarziu, un copil de un an si jumatate a pierdut deja jumatate din perioada in care acumuleaza vocabular.Am incercat sa inteleg de ce am ajuns in situatia aceasta si am aflat ca, in Romania, spre deosebire de toate celelalte tari, nou-nascutii nu erau testati auditiv la nastere. Am decis ca trebuie sa fac ceva si m-am alaturat mai multor ONG-uri si asociatii profesionale si am incercat sa convingem autoritatile sa implementeze screeningul auditiv al nou-nascutilor.In 2016, cat eram la Boston cu Sonia pentru cea de a patra operatie pe cord deschis, Vlad Voiculescu a fost numit ministrul Sanatatii din Romania. Dupa interventia chirurgicala, cu pliantul de la Harvard Chan in rucsac si biblioteca langa casa, am inceput sa citesc despre sanatate publica, politici de sanatate si exemple de bune practici. Am lucrat la planul programului de screening auditiv si i-am scris lui Vlad Voiculescu. Dupa cateva luni m-a invitat la minister, i-am explicat cat de important este acest program si in 10 minute mi-a propus sa ii fiu consilier.Mi-a dat sansa sa pun in practica ceea ce tot povesteam. In mandatul lui Vlad Voiculescu am avut in atributii planurile regionale pentru accesarea fondurilor europene necesare construirii spitalelor regionale si programul de screening auditiv pentru nou-nascuti. In 4 luni, impreuna cu echipe extrem de dedicate, am reusit sa demaram tot.Dupa ce am plecat din minister, implementarea programului de screening auditiv a fost blocata pana in 2018. Am avut o intalnire cu Sorina Pintea la Ministerul Sanatatii si am discutat despre de acest program. Mi-a oferit, de asemenea oportunitatea de a finaliza proiectul din pozitia de consilier.In mandatul Sorinei Pintea am avut in sarcina finalizarea programului de screening auditiv, pe care l-am implementat, reorganizarea sistemului de transfuzii din Romania - pentru care am accesat fonduri europene, programul de ingrijiri pentru accidente vasculare cerebrale - pe care l-am extins la nivel national si alte proiecte, unele finalizate, altele abandonate.Odata ce ai cunoscut sistemul din interior, iti dai seama ca nu este asa cum crezi din exterior. Oamenii nu stau degeaba in ministere. Dar nici nu intalnesti experienta si profesionalismul din guvernul federal. Iar lipsa de expertiza duce la frica de a nu gresi. O greseala intr-un minister poate fi fatala, mai ales in Ministerul Sanatatii. De asemenea volumul de munca este enorm, responsabilitatea imensa, iar fiecare schimbare politica aduce cu sine instabilitate si schimbarea prioritatilor.Imagineaza-ti cum e sa lucrezi la un proiect cateva luni sau un an si, brusc, sa trebuiasca sa il abandonezi pentru ca viziunea noului ministru este diferita. Eu la ultimele proiecte ucise de un nou ministru am plans. Mai ales ca unii pasi erau ganditi cu consultanta gratuita de la Harvard. Mi-a fost rusine fata de profesorii mei.Nu cred ca este vorba de opacitate, mai degraba blazare si demotivare si lipsa de comunicare intre institutii. Interesul politic deasupra interesului public. Si nu ma refer la un anumit partid, majoritatea au facut la fel. Nu am urmarit insa ce s-a mai intamplat de cand am plecat, dar lipsa de continuitate in politicile publice este o problema reala in Romania.Proiectul pentru vaccinare este acelasi. Nu are culoare politica. La nivel tehnic am colaborat, voluntar, foarte bine cu oamenii tehnici. Indiferent cine este ministru sau prim-ministru. Impreuna cu dr. Gheorghita, coordonatorul campaniei si cu multi alti medici care sunt implicati in acest proiect am scris un set de recomandari pentru campania de vaccinare.Este publicat intr-un jurnal de specialitate si pe pagina RoVaccinare si, in mare, recomandarile sunt respectate. Contributia mea este legata de partea de implementare concreta. Cu toate ca am studiat acest aspect la nivelul sanatatii publice si am creat un set de masuri, este complicat sa faci recomandari de implementare fara sa ii consulti pe toti cei implicati si sa intelegi exact care sunt problemele reale, nu sa estimezi dintr-un birou care ar putea fi blocajele.Din pacate aici nu pot da un raspuns exact. Exista atat de multe variabile care tin de atat de multi factori, incat nu pot sa risc sa dau un termen. Stiu insa ca respectarea corecta a masurilor de preventie, impreuna cu vaccinarea, vor reduce transmisibilitatea si mortalitatea. Scopul principal al campaniilor de vaccinare este ca un numar important de persoane cu risc crescut de a dezvolta simptome severe sa fie protejate si personalul medical sa fie de asemenea protejat.SARS CoV-2 nu este un virus care va disparea, dar, cu masurile potrivite, putem spera ca vom avea un control din ce in ce mai bun asupra lui. Vaccinurile ajuta, in mod cert, iar masurile de preventie pe care le auzim peste tot - masca, distanta, spalat pe maini - sunt esentiale si trebiue sa mearga in paralel cu vaccinarea.In total Uniunea Europeana a contractat sau negociat, pana la acest moment, aproximativ 2.5 miliarde de doze de vaccinuri, de la 7 producatori. Populatia Uniunii este de 446 de milioane de persoane, teoretic necesarul de vaccinare este acoperit. Disponiblitatea reala a acestor doze depinde de capacitatea de productie si livrare a vaccinului. Contractele prevad si posibilitatea de a redirectiona aceste doze catre alte tari membre sau de a le dona unor tari cu venituri mici sau medii.O alta modalitate de a creste numarul de vaccinuri disponibile este cea urmata de Ungaria, autorizarea vaccinul Gamaleya (Sputnik V) prin procedura de nevoi speciale, conform Directivei Europene.Problemele de productie si distributie vor mai aparea, iar fiecare tara trebuie sa fi evaluat deja ce posibilitati are de a mentine um ritm sustenabil de vaccinare prin asigurarea disponibilitatii vaccinurilor.