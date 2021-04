Romanca din Italia, condamnata la ani grei de inchisoare dupa ce si-a ucis sotul. "L-a injunghiat de 17 ori ca sa fie sigura ca nu-i va lua copiii"

Si-a injunghiat sotul de 17 ori

Mioara Bascoveanu, o romanca de 39 de ani din Italia, era casatorita cu Giuseppe Cardoselli (57 de ani), un avocat cunoscut din Frosinione, insa relatia lor nu mai functiona. In momentul in care romanca a ramas si fara locul de munca, in urma disponibilizarilor cauzate de criza care a lovit Italia , barbatul a amenintat-o cu divortul. Cei doi s-au separat, insa chiar si asa conflictele dintre ei au devenit tot mai dese. Tragedia a avut loc pe 29 octombrie 2019, cand romanca si-a vizitat fostul sot la cabinetul de avocatura al acestuia, la scurt timp dupa ce au divortat. Fusese tocmai instiintata ca sedinta stabilita de Curtea pentru Minori urma sa aiba loc in scurt timp si era constienta ca fostul sot nu va da inapoi sa-i ia copiii. A decis totusi sa mai incerce o data sa-l convinga, sa-l implore si sa-i explice ca fara copii viata ei nu mai avea absolut niciun sens.Ca de fiecare data, discutiile lor contradictorii au dus la o cearta in toata regula, iar femeia a reactionat dupa ce sotul ei a amenintat-o din nou ca ii va lua cei doi copii pe care ii aveau impreuna. "Ai ramas somera, nu mai ai venituri, voi face in asa fel incat in curand vei ramane fara copii. Promit ca voi avea grija si n-ai sa-i mai vezi apoi", i-a raspuns insensibil avocatul, atunci cand l-a rugat in genunchi sa nu-i ia fetitele.Disperata la gandul ca isi va pierde fetitele, femeia a pus mana pe un cutit si l-a injunghiat cu salbaticie. A infipt si a scos cutitul din el de nu mai putin de 17 ori, scrie presa italiana. "L-a injunghiat de 17 ori ca sa fie sigura ca nu-i va lua copiii", au scris italienii.Abia apoi a realizat ce a facut. Speriata, s-a adresat Politiei si a anuntat crima . A fost retinuta initial, iar apoi arestata preventiv pe toata durata procesului. Il Granchio scrie ca acest caz a ajuns pe rol la instanta din Velletri."De multe ori inculpata Bascoveanu s-a dus la el, in acelasi birou si mereu fara a fi invitata", a spus avocatul apararii, Itana Crialesi. "Ea a implorat intoarcerea sa la familie, dreptul sau de sotie si mama, cersea cateva zeci de euro, 50 de euro", a spus celalalt avocat, potrivit publicatiei italiene Fanpage Procurorul a cerut inchisoare pe viata pentru romanca, dar judecatorul a fost ceva mai bland. Saptamana trecuta s-a dat sentinta, iar femeia a fost condamnata la 24 de ani de inchisoare.Avocatii Mioarei au anuntat ca vor face apel la aceasta decizie. La Repubblica noteaza ca avocata Itana Crialesi a depus deja actele. "Am citit in documentele instantei toate chinurile acestei mame care are un trecut de abandon material si moral. O femeie care a cazut intr-o stare depresiva profunda care in ultimul act de aparare a puilor ei a atacat transformandu-se", a declarat Itana Crialesi. Ea spune ca va demonstra ca romanca a fost victima propriilor emotii si ca a fost provocata. Mai mult, avocatul crede ca toata aceasta intamplare sangeroasa vine sa arate esecul institutiilor italiene care nu sunt capabile sa apere mamele singure."Acest proces este simbolul esecului institutiilor care ar trebui sa vizeze protejarea familiei si a femeilor inainte ca aceste evenimente sa se intample. Cu siguranta vom face apel", a mai spus avocatul.