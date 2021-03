Romanca din Italia, injunghiata de propria fiica. Adolescenta de 14 ani si-a atacat mama dupa ce le-a incuiat pe surori in baie

CITESTE SI:

Adolescenta era acasa cu mama ei, o romanca de 35 de ani, cu surorile de 4, respectiv 16 ani, dar si cu iubitul mamei, un cetatean italian. Dupa ce si-a incuiat surorile in baie, a luat un cutit din bucatarie si si-a injunghiat mama in gat, potrivit ilgiorno.it Partenerul femeii , care dormea in alta camera, a fost trezit de tipete si a alertat autoritatile. Medicii au stabilizat vicitma si au transportat-o la spital, unde aceasta a suferit o operatie, rana fiind adanca de trei centimetri.Adolescenta, care fugise de acasa, a fost gasita de carabinieni, in stare de soc, ratacind pe strazile orasului. A fost plasata in arest si transportata la inchisoarea Beccaria, din Milano. Nu se stie ce a determinat-o sa faca gestul extrem