Romanca din Italia ucisa cu sadism cand a anuntat ca e insarcinata.. "Nici nu stiu ce m-a apucat de am omorat-o"

Incidentul a avut loc pe 22 noiembrie 2019, langa Giardinello, un mic orasel din provincia italiana Palermo. In dimineata acelei zile, Lacramioara Di Pazzi, o romanca de 30 de ani, s-a intalnit cu amantul ei, Antonio Borgia, pe unul din santierele unde firma acestuia lucra la constructia unor cladiri, la marginea orasului Balestrate. Cei doi au intrat intr-o duba unde au intretinut relatii intime.Situatia a degenerat la final, cand Lacaramioara l-a anuntat pe Antonino Borgia ca vor avea impreuna un copil si i-a cerut sa o sustina, inclusiv financiar. Pentru ca omul de afaceri i-a propus sa faca avort si s-a aratat indiferent, romanca l-a amenintat ca se va duce la sotia lui si ii va povesti despre relatia lor.Pe drum, in masina, Borgia a injunghiat-o pe Lacramioara, iar femeia a scapat doar dupa ce a sarit din vehicul in timp ce acesta se afla in miscare, scrie La Repubblica Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din zona, iar italienii scriu ca romanca l-a implorat sa se opreasca, spunandu-i ca il iubeste. "Ce faci, te iubesc, vom avea un copil impreuna! Opreste-te, te iubesc", i-ar fi spus romanca.Italianul s-a potolit si i-a promis ca o va duce la spital. Numai ca, pe drum, cei doi s-au luat din nou la cearta. Intr-un moment de nebunie, Borgia a luat o bata si a izbit-o cu putere in cap. Nu s-a oprit aici si a luat din nou cutitul cu care o injunghiase mai devreme si i-a taiat gatul, apoi a aruncat-o in agonie intr-o mlastina.S-a dus apoi linistit la un restaurant si a comandat mancare si bautura ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic, dupa care s-a dus la frizer. A fost insa prins curand si arestat, pe baza probelor obtinute din camerele de supraveghere care au surprins o parte din incident.Procesul barbatului a inceput la finele saptamanii trecute, la Palermo. In fata magistratilor, el a declarat ca regreta gestul si ca e constient ca a distrus doua familii, pe a lui si pe a romancei. "Nu stiu ce mi-a trecut prin cap, am inceput sa ne certam si am lovit-o", le-a spus el anchetatorilor.Intrebat de ce a ucis -o pe femeie, nu a stiut sa explice de ce. "Nu stiu ce m-a apucat e am omorat-o", le-a spus el anchetatorilor. Borgia a negat ca ar fi avut o relatie cu romanca, insa afirmatiile sale nu au avut darul de a-l convinge pe judecator.Acuzat oficial de crima, italianul risca sa petreaca urmatorii 20 de ani dupa gratii.