Romanca judecata in Spania ca si-a pacalit fostul iubit sa-i dea un milion de euro pentru operatii imaginare. Cum a reusit sa-l manipuleze pe barbat

Minciuni peste minciuni

Un milion de euro aruncati pe geam

Spaniolul indragostit era dispus sa faca orice pentru romanca. Astfel, el a intretinut-o cu sume importante de bani timp de mai mult de doi ani, iar suma totala se apropie de un milion de euro.Potrivit presei spaniole, femeia, care va fi judecata de prima sectie a Curtii Cantabria, este acuzata ca a profitat de relatia de incredere indragostitului. Ineditul proces le-a retinut atentia spaniolilor. Astfel, procurorul subliniaza ca "a cerut de la barbat diferite sume de bani sub pretextul de a suferi diferite boli, accidente sau situatii familiale extreme. El Diario Alerta noteaza ca romanca ar fi cerut bani pentru o operatie imaginara de indepartare a uterului, ovarelor si reconstructiei sanilor. De asemenea, i-a cerut bani pentru tratamente de chimioterapie si radioterapie, dar si pentru o operatie de extirpare a unei tumori pe creier dupa un presupus accident de masina.Atunci cand barbatul a inceput sa banuiasca faptul ca este pacalit si a cerut explicatii, inculpata "a sustinut ca a fost inselata de avocatul ei in Romania, de catre directorul bancii si ca, din cauza situatiei de coruptie din tara ei, trebuia sa trimita mai multi bani pentru a-si debloca conturile", mai mentioneaza sursa citata.Dar romanca nu s-a oprit aici. Ea l-a convins pe spaniol sa-i trimita bani unei presupuse matusi a acuzatei prin transfer bancar, dar si unui presupus avocat si unui presupus director de banca din Romania. Ulterior, in urma cercetarilor, s-a stabilit ca banii au ajuns tot in conturile romancei sau unor apropiati de-ai ei.Nu in ultimul rand, inculpata "a semnat confirmari de datorii private, stiind ca continutul lor era fals, in care sustinea ca a primit tratamentele mentionate anterior sau ca a suferit extorcare pentru care a cerut bani si ca intentioneaza sa le returneze atunci cand ar putea", a precizat procurorul.Surse din cadrul anchetei au confirmat in presa spaniola ca romanca a obtinut diferite sume timp de mai bine de doi ani, variind intre 2.000 si 49.500 de euro. In total, spaniolul i-a dat femeii de care se indragostise 922.000 de euro. Astfel, barbatul si-a cheltuit toti banii cu ea, iar apoi a luat bani din conturile fratelui sau pentru a-si ajuta iubita si s-a imprumutat la banci pentru a face fata cheltuielilor. In momentul in care a inceput sa aiba probleme de ordin financiar, romanca l-a parasit fara urme de regrete. Din acel moment, el a realizat, dupa mai bine de doi ani, ca in tot acest timp a fost victima unei inselaciuni.Rezultatele cercetarilor i-au confirmat cele mai negre banuieli. "Inculpata, care nu a primit niciunul dintre tratamentele sau interventiile chirurgicale mentionate anterior, odata ce a avut convingerea ca nu va obtine mai multe beneficii economice, s-a despartit de barbat si a disparut de la locul de resedinta obisnuit", a explicat procurorul.Acum, romanca este acuzata ca este autoarea unei infractiuni continue de inselaciune , cu circumstanta agravanta a incalcarii increderii, pentru care se cere o pedeapsa de sapte ani de inchisoare si o amenda de 7.200 de euro, daca va fi gasita vinovata.