Romania a cumparat avioane F-16 de la portughezi. Ce a discutat ministrul Apararii cu omolgul lusitan

"Temele de pe agenda de discutii au vizat stadiul cooperarii bilaterale in domeniul Apararii, cu accent pe aspectele referitoare la derularea contractului de achizitie a aeronavelor F-16, cooperarea in format NATO si UE, in contextul actual de securitate , cu accent pe postura aliata de descurajare si aparare, dar si cooperarea in cadrul proiectelor initiativei PESCO a Uniunii Europene", arata ministrul Ciuca pe pagina sa de Facebook CITESTE SI: Ministrul Apararii: Prima corveta vine in 3 ani. Vom mai lua cinci avioane F16 El apreciaza ca "legatura celor doua armate este una foarte stransa si o pot defini ca un model de cooperare eficienta, profesionista, transparenta si cu beneficii importante pentru tarile noastre"."Sunt convins ca vom dezvolta, pe viitor, mai mult anumite componente, precum: cooperarea in domeniul invatamantului, exercitiile militare bilaterale si proiecte in domeniul industriei de Aparare", adauga Nicolae Ciuca.Dialogul intre cei doi ministri a avut loc in aceeasi saptamana in care a fost receptionata cea de-a saptesprezecea aeronava F-16 Fighting Falcon, adusa din Portugalia in Romania.