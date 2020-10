Romania a primit inca doua F-16. Tara noastra ajunge la 16 avioane de vanatoare F-16

Despre achizitia ultimului lot si pachetul de bunuri si servicii care include si modernizarea la un standard superior

Romania are in total 16 aeronave F-16

Ultima aeronava din lotul de cinci va fi livrata in primul trimestru al anului 2021.Potrivit MApN, achizitia noului lot de avioane F-16 Fighting Falcon si a pachetului de bunuri si servicii aferent va asigura cresterea securitatii Romaniei prin executarea permanenta a apararii spatiului aerian national/NATO, pe timp de pace si in situatii de criza, prin Serviciul de Lupta Permanent - Politie Aeriana (SLP-PA), sub comanda NATO, in conformitate cu angajamentele asumate.Achizitia celor cinci aeronave a fost facuta conform Legii 237/2019 pentru continuarea dezvoltarii capabilitatii operationale aeriene cuprinse in Etapa de tranzitie initiala a Conceptiei de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului "Avion multirol al Fortelor Aeriene", care a fost publicata in Monitorul Oficial pe data de 19.12.2019.In aceeasi luna a fost semnat si contractul cu Guvernul Republicii Portugheze pentru achizitia aeronavelor, din excedentul acestei tari, precum si a unui pachet de bunuri si servicii care include, printre altele, modernizarea avioanelor la un standard superior, elemente de suport logistic si instruirea personalului tehnic ingineresc.Pentru achizitionarea pachetului de bunuri si servicii complementare sunt in curs de atribuire Guvernului Statelor Unite ale Americii contracte de tip Letter of Offer and Acceptance - LOA, specifice Programului Foreign Military Sales - FMS.Atribuirea contractelor este in conformitate cu prevederile art.22 lit) f din OUG nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.125/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza MApN.Programul va permite si cresterea nivelului de instruire a personalului tehnic ingineresc, precum si crearea capabilitatii de reparatii capitale pentru motoarele ce echipeaza avioanele F-16.Fortele Aeriene Romane mai au in dotare 14 aeronave F-16 Fighting Falcon, care executa deja misiuni de politie aeriana, scrie publicatia DefenseRomania.ro Primele doua aeronave din noul lot de cinci au sosit in Romania in luna august a acestui an, iar dupa intrarea in dotarea Fortelor Aeriene Romane si a ultimului avion F-16 Fighting Falcon (prevazuta pentru primul trimestru al anului 2021), toate cele 17 aparate de zbor - in cofiguratie M5.2R, vor trece printr-un program de modernizare la standardul M6XR.Adoptarea Legii 237/2019 si semnarea contractului cu Republica Portugheza asigura premisele pentru ca industria nationala de aparare sa execute lucrarile de mentenanta, reparatiile capitale la motoare si modernizarea aeronavelor F-16. Operatorul S.C. AEROSTAR S.A. - Centrul de mentenanta pentru aeronavele F 16 din dotarea Armatei Romaniei, va asigura mentenanta pentru acest tip de aeronave, SMFA si AEROSTAR avand incheiat un protocol de colaborare in acest sens, conchide Ministerul Apararii.