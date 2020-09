Romania a primit prima transa de vaccin antigripal tetravalent. Cum poate fi obtinut de populatie

Mylan Romania, principalul furnizor al distribuitorului castigator al licitatiei nationale de anul acesta a anuntat ca a livrat 400.000 de doze de vaccin antigripal, care vor fi distribuite saptamana aceasta DSP-urile din tara.De la Directiile de Sanatate Publica, vaccinul poate fi accesat de romani prin intermediul medicilor de familie."In acest sezon, vaccinarea gripala este mai importanta ca niciodata; in contextul pandemiei de COVID-19, categoriile cu risc ridicat sunt si mai vulnerabile: persoanele in varsta, pacientii cu boli cronice, angajatii din sistemul medical (...). Am facut toate eforturile pentru a distribui primul lot de vaccinuri, necesar in special categoriilor cu risc ridicat, inainte de inceperea campaniei de vaccinare. Vom livra restul de doze in conformitate cu acordul cu partenerul nostru de distributie si Ministerul Sanatatii", a declarat Adrian Grecu, general manager Mylan Romania si Head of South East Europe.Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda vaccinarea gripala ca o prioritate in efortul de a minimiza riscul excesiv de comorbiditate si mortalitate provocate de boli care pot fi prevenite prin vaccinare.