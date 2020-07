Romania are cel mai mare numar de victime in accidentele rutiere din Europa

La acest capitol Romania este urmata de Bulgaria cu 87 de victime , Croatia si Letonia cu 77 de victime si Polonia cu 75 de victime.In comparatie cu populatia fiecarui stat membru, cele mai mici rate ale deceselor rutiere in 2018 au fost observate in Irlanda (29 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori), Danemarca (30), Suedia (32) si Olanda (35), Malta (38), Spania (39) si Germania (40).De asemenea, tot in 2018, numarul pietonilor ucisi in accidente rutiere a fost de 35,3 la milionul de locuitori. Din acest punct de vedere Romania se situeaza cu mult peste urmatoarele state membre cu numere ingrijoratoare: Lituania (28,8 in 2015), Letonia (25,8), Slovacia (23,1 in 2010) si Polonia 23,0 in 2017).Prin comparatie, in 2018, numarul deceselor de pietoni din UE a fost estimat la 10,9 la un milion de locuitori."Reteaua de drumuri din Romania nu este atat de proasta incat sa provoace acest numar mare de accidente", a comentat in 2019, Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al administratorului national al infrastructurii rutiere, CNAIR, pentru pentru Deutsche Welle . "Problema reala este educatia soferilor, si nu doar a lor. In Germania, in scoala de soferi inveti conduita preventiva. In Romania, nu. Meritam o educatie rutiera ca in Germania", mai spunea Alin Serbanescu.In 2018, peste 23.000 de persoane au murit in accidente rutiere in UE, 45% in accidente de masina, 21% pietoni, 15% in accidente de motocicleta, 8% in accidente de bicicleta si 12% alte categorii (inclusiv vehicule usoare si grele, autobuze si autocare, mopeduri si alte vehicule). In ultimii 10 ani a existat o tendinta descendenta in ceea ce priveste numarul victimelor traficului rutier din UE. Fata de 2008, numarul de decese rutiere a scazut cu peste 13 000 de persoane (-37%), de la aproape 37 000 la mai putin de 24 000 in 2018, se mai arata in studiul Comisiei Europene.