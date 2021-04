VIDEO Romania asteapta o precizare de la EMA privind vaccinul de la Johnson&Johnson. Anuntul oficial facut de Valeriu Gheorghita

"Am vazut aceasta recomandare in cursul zilei de astazi. Asteptam, pe buna dreptate, o precizare de la Agentia Europeana a Medicamentului si, cu siguranta, daca va fi nevoie sa nu demaram inca utilizarea acestui tip de vaccin, putem sa facem acest lucru, avem capacitatea de stocare, nu ne forteaza nimeni sa incepem atata timp cat nu avem suficiente date de siguranta", a afirmat Valeriu Gheorghita , intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria , intrebat cum va proceda Romania avand in vedere situatia creata in SUA.Seful CNCAV a precizat ca o decizie de la nivel european ar urma sa fie luata chiar in aceasta saptamana."Cred ca saptamana aceasta, din moment ce FDA recomanda acest lucru, sigur Agentia Europeana a Medicamentului va face o precizare, mai ales ca in Europa nu s-au folosit inca aceste vaccinuri. Tocmai de aceea este importanta experienta acumulata pana la acest moment in Statele Unite, unde sunt aproape 7 milioane de doze deja utilizate. Insa frecventa acestor cazuri de evenimente trombotice pare a fi de circa 1 la un milion, deci oricum vorbim de o frecventa extrem de rara, insa atata timp cat a fost aceasta recomandare a unei agentii de reglementare, cu siguranta si Agentia Europeana a Medicamentului va face precizari suplimentare si recomandari in acest sens", a explicat Gheorghita. Presedintele CNCAV a subliniat ca o eventuala amanare a inceperii vaccinarii cu Johnson&Johnson nu va insemna si o intarziere a debutului campaniei de imunizare din mediul rural prin intermediul centrelor mobile care ar urma sa foloseasca preponderent acest tip de vaccin."Putem sa folosim un alt tip de vaccin atata timp cat putem indeplini conditiile de lant de frig. Nu cred ca va avea un impact asupra continuitatii campaniei de vaccinare. Intotdeauna pe primul loc ramane siguranta beneficiarilor si, cu siguranta, daca Agentia Europeana a Medicamentului va face aceste recomandari, evident ca vom tine cont de ele ca intotdeauna", a completat Valeriu Gheorghita.