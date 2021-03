Pentru ce va cere Romania bani de la Uniunea Europeana. Presedintele Iohannis se intalneste cu liderii coalitiei pentru a definitiva Planul de Redresare si Rezilienta

Potrivit G4Media , documentul va fi pus in dezbatere publica.PNRR este cadrul in care Romania va cheltui in urmatorii 5 ani cele aproape 30 de miliarde de euro de la Comisia Europeana pentru relansarea economiei post-pandemie.CITESTE SI: Romania va primi 14 milioane de euro pentru sprijinirea masurilor anti COVID-19 Ministrul Cristian Ghinea a anuntat intentia Romaniei de a merge la Bruxelles cu un proiect pentru o alocare mai mare decat suma alocata Romaniei, cel mai probabil in jur de 135%. Ulterior, dupa discutiile cu Comisia Europeana, proiectele neeligibile vor fi eliminate.Potrivit afirmatiilor ministrului, PNRR va aduce proiecte in sase domenii dupa cum urmeaza:1. Tranzitie verde, managementul deseurilor, colectare selectiva si economie circulara, transport feroviar si metrou , valul renovarii si energii regenerabile si eficienta energetica.2. Transformare digitala, extinderea semnaturii digitale, operationalizarea cartii electronice de identitate, digitalizarea educatiei si 5G.3. Crestere inteligenta, sustenabila si incluziva.4. Coeziune sociala si teritoriala.5. Sanatate, rezilienta economica, sociala si institutionala.6. Social - trei componente: Programul national pentru reducerea abandonului scolar; granturi pentru tineret si sport; Programul national pentru crese.Romania va solicita 9 miliarde de euro pentru infrastructura de transport (inclusiv pentru cai ferate si autostrazi), 4 miliarde de euro pentru mediu, 4 miliarde pentru educatie si tot atatea pentru digitalizare.Totodata, se vor solicita 3 miliarde de euro pentru agricultura, 4 miliarde fond de rezilienta pentru primarii pentru asigurarea cofinantarilor pentru proiectele din localitatile care nu au bani, pentru mediul privat - 2,5 miliarde de euro, iar pentru investitii prin Ministerul Energiei - 1,5 miliarde de euro.Nu in ultimul rand, pentru sanatate se solicita 3 miliarde de euro, in special pentru constructia de spitale noi. PNRR va fi trimis Comisiei Europene la jumatatea lunii viitoare. Consiliul va vota apoi prin majoritate calificata planurile prezentate de cele 27 de state, analizandu-le pe fiecare in parte.