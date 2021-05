Romania a pariat bine pe F-16. "Falconul" e in planurile de viitor ale SUA, in timp ce F-22 va fi retras mai devreme

USAF nu vede un viitor pentru F-22

SUA pregatesc escadrila de lupta a viitorului

In cadrul conferintei McAleese, din 12 mai, dedicata anului fiscal 2022 (FY2022) privind programele de aparare, generalul Brown a precizat ca studiul despre aviatia tactica, lansat la inceputul acestui an, nu are ca scop sa produca "combinatia corecta" de avioane de lupta pentru viitor, ci sa identifice o serie de optiuni care, se vor schimba asa cum o face amenintarea.Studiul, considerat un "document intern", va "modela o parte din bugetul pe 2022 dar, mai degraba, este conceput pentru a ma ajuta sa modelez bugetul pe 2023", a explicat Brown.Combinatia existenta de sapte tipuri de aeronave de lupta va trebui redusa la "patru, ... plus unul", a declarat Brown. Flota va fi formata in viitor din sistemul Next-Generation Air Dominance (NGAD), F-35 "care va fi piatra de temelie", F-15EX si F-16 "Fighting Falcon" sau succesorul sau . "Pentru o vreme" va fi inclusa si aeronava A-10.Generalul nu a mentionat F-22 sau F-15E in proiectia de viitor a USAF. Solicitat sa clarifice, un purtator de cuvant al USAF a spus ca Brown gandeste pe termen lung si in contextul "unei flote foarte mici" [cea a avioanelor F-22], care va deveni din ce in ce mai greu de sustinut, mai ales ca va depasi varsta de 25 de ani, in 2030. F-22 se va retrage "in cele din urma" din inventar, purtatorul de cuvant mentionand ca, probabil, succesorul lui F-22 va fi NGAD."F-22 este inca in curs de modernizare", a spus purtatorul de cuvant al USAF, Ann Stefanek. "Nu exista planuri de retragere pe termen scurt". Cum si cand F-22 se va retrage va depinde de rezultatul studiului TacAir, adaugand ca "plus unu" la care, Brown face referire, este A-10, care va ramane in serviciu pana in anii 2030, dar nu mai mult, a adaugat Ann Stefanek. Vom avea F-16 cu noi pentru o vreme ", dar va fi inlocuit cu altceva, a spus Brown. Ramane de vazut daca acesta va fi "F-35 sau altceva".Generalul-locotenent David S. Nahom, loctiitor pentru planuri si programe al sefului Statului Major al USAF, a precizat, in cadrul conferintei, ca flota de aeronave tactice de lupta include, in prezent, tipurile F-15C/D, F-15E, F-15EX, F-16, F-22, F-35 si A-10. El a adaugat ca este esential sa se reduca numarul de tipuri din cauza costurilor excesive cu intretinerea unei diversitati mari de aeronave. Omisiunea lui F-15E de pe lista scurta indica faptul ca si aeronava respectiva este in curs de eliminare treptata in anii 2030, cand va fi la fel de invechita structural cum este in prezent flota de F-15C/D. Ultimele F-15E au fost cumparate la sfarsitul anilor 1990, dar cea mai mare parte a fortei este mult mai veche. Observatorii au observat ca F-15EX seamana mai mult cu F-15E decat cu F-15C, pe care il inlocuieste acum. Fortele aeriene au declarat ca vor achizitiona pana la 144 de F-15EX, dar contractul cu Boeing lasa usa deschisa pana la 200.Deciziile cu privire la cate si ce tip de aeronave vor avea USAF, nu trebuie luate imediat, ci in urmatorii opt ani, a spus Brown.In ceea ce priveste avioanele fara pilot (UAV), Brown a anticipat ca, se vor afla intr-o proportie mare in Fortele Aeriene in urmatorii ani. Jocurile de lupta recente ne-au apropiat de raportul corect dintre platformele cu pilot la bord si cele fara. Fortele Navale au anuntat, recent, ca se asteapta ca, in urmatorii 10 ani, portavioanele sale sa fie inzestrate in principal cu UAV.Generalul Brown a mai adaugat ca studiul TacAir va analiza si "cum va arata escadrila de lupta a viitorului" in ceea ce priveste componentele sale cu si fara pilot la bord, precum si modul in care va fi influentata pregatirea de noua situatie. A sosit momentul sa modelam acele forte viitoare, a concluzionat Brown, pentru ca liderii Fortelor Aeriene de peste 15 ani sa nu se uite in urma si sa gandeasca ca, "ar fi trebuit cu mai mult timp in urma, sa se planteze aceste seminte".In ceea ce priveste viitorul aeronavei F-16, generalul Brown a precizat, in acest an, ca este necesara pentru inzestrarea USAF o aeronava tactica de lupta de generatie 4++, care sa fie ieftina. Pentru aceasta se ia in calcul perfectionarea proiectului avionului F-16 sau realizarea unui inlocuitor, dar cu caracteristici tehnico-tactice de valoarea minim F-16, considerat, inca, dupa 42 de ani de serviciu, cel mai bun avion de lupta din generatia 4. Potrivit celor mai recente analize, viteza mare a unei aeronave, capitol la care F-16 exceleaza, combinata cu masuri adecvate de protectie electronica care, sa deturneze rachetele sol-aer si aer-aer, lansate impotriva aeronavei, echivaleaza cu aproape o capabilitate stealth.Romania care, deja detine avioane F-16, intentioneaza sa achizitioneze pana la 48 de aparate, probabil cel putin de nivelul ultimei dezvoltari Block 70/72.Referitor la avionul "stealth" F-22 Raptor, multe dintre caracteristicile sale reale nu se cunosc. In afara de capabilitatea stealth, este cel mai probabil avionul de lupta care poate urca la cea mai mare altitudine - 20.000 m. De asemenea, are cel de-al doilea raport tractiune/greutate din lume dupa F-16. Este una dintre putinele aeronave interzise la export. In prezent, SUA au o flota de 187 de aparate F-22, considerata relativ restransa dupa standardele americane. SUA au retras in 2008 o alta aeronava invizibila, F-117 Nighthawk, dar a fost semnalata in zbor si in 2021, iar potrivit unor rapoarte a fost folosita in misiuni de lupta in 2016. Cel mai probabil, chiar daca aeronava F-22 va fi oficial retrasa in anii 2030, cu certitudine va ramane in conservare, fiind si pe viitor "asul din maneca" Fortelor Aeriene americane.