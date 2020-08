Romania neimblanzita, un an de la lansarea digitala in toata lumea. Cine a tradus filmul pentru Amazon si Apple

Incepand din acel moment, Google Play difuzeaza pelicula in tari de limba engleza (Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Irlanda, Canada, Australia, Noua Zeelanda, Africa de Sud), in vreme ce platformele concurente o transmit unui public global: "Romania neimblanzita" poate fi vazuta in 70 de tari prin iTunes, in 120 de tari prin Amazon Prime Video si in toate tarile lumii prin Vimeo.Lansarea simultana pe patru platforme a fost posibila si pentru ca documentarul, intrat in cinematografele noastre in 2018, a beneficiat din capul locului de doua versiuni: una in limba romana (cu vocea lui Victor Rebengiuc) si una in limba engleza (cu vocea actorului britanic Mark Strong). Totodata, echipa de productie a pus la dispozitia marilor filmoteci subtitrari in limbi de circulatie internationala.Nicolas Cavailles, filologul care a dat subtitrarea in franceza a documentarului, este scriitor si traducator, numele sau fiind legat de publicarea operelor complete ale lui Emil Cioran la editura pariziana Gallimard. "Romania neimblanzita este o productie extraordinara, magnifica" - spune el la un an de la evenimentul digital de anul trecut. "Ma simt foarte onorat de colaborarea cu echipa sa"."Am avut prilejul de a urmari de doua ori filmul, o adevarata bucurie pentru vaz si auz" - spune si Bruno Mazzoni, cel mai valoros traducator din romana pe care il are Italia. "Cu ocazia traducerii, am apreciat indeosebi comentariul sobru si, in acelasi timp, fascinant, menit sa ne convinga sa ocrotim flora si fauna, pentru a transmite generatiilor viitoare frumusetea care ne inconjoara" - adauga Mazzoni, prieten vechi al literaturii din tara noastra si autor al unor traduceri din Mircea Cartarescu , Ana Blandiana, Max Blecher.La randul sau, tanara Elena Borras, semnatara versiunii in spaniola, isi aminteste pregatirea momentului din 13 august 2019: "A fost o adevarata placere si un privilegiu sa parcurg, alaturi de toti protagonistii, schimbarile naturii si sa descopar unele locuri pe care putina lume le cunoaste si la care, cu siguranta, voi ajunge si eu.""Romania neimblanzita", proiect al companiei Auchan , a avut parte de proiectii cu public in 34 de tari, avanpremiera derulandu-se la The Environmental Film Festival in the Nation's Capital (Washington).