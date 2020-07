Romania nu respecta legislatia europeana. 38 de proceduri de infringement au fost deschise impotriva statului roman in 2019

Printre domeniile afectate de procedurile de infringement care vizeaza nerespectarea legislatiei UE se numara stabilitate financiara, servicii financiare si uniunea pietelor de capital (3), justitie si consumatori (3), migratie si afaceri interne (3), energie (3), mobilitate si transport (4), piata interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri (5), mediu (5), impozitare si uniune vamala (6).In total, la 31 decembrie 2019, erau deschise 64 de proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Romaniei, in crestere fata de 2018 (59).Totodata, in 2019 au fost deschise impotriva Romaniei si 17 proceduri de infringement in ceea ce priveste netranspunerea la timp a legislatiei europene, conform aceluiasi document.Domeniile cele mai afectate de procedurile noi de constatare a neindeplinirii obligatiilor de transpunere la timp deschise in 2019 sunt mediu (3), mobilitate si transport (3), stabilitate financiara, servicii financiare si uniunea pietelor de capital (2), piata interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri (2), justitie si consumatori (2).In total, la 31 decembrie 2019, erau deschise 24 de proceduri de infringement pentru netranspunerea la timp a legislatiei UE, in scadere fata de 2018 (34).La nivel general in UE, noteaza raportul anual privind monitorizarea punerii in aplicare a dreptului UE, desi numarul de cazuri deschise de constatare a neindeplinirii obligatiilor a ramas stabil in ultimul an, numarul de noi cazuri de infringement pentru incalcarea legislatiei UE a crescut cu peste 20 % fata de anul precedent.Luxemburg, Estonia si Lituania au inregistrat cele mai putine cazuri noi de transpunere incorecta sau de aplicare incorecta a legislatiei UE in 2019, in timp ce Spania, Italia si Grecia au inregistrat cele mai multe cazuri.Unele dintre principalele domenii de politica vizate au fost mediul, piata interna, industria, antreprenoriatul si IMM-urile, precum si transportul si mobilitatea. Impreuna, aceste domenii au reprezentat jumatate din numarul total de cazuri. De exemplu, Comisia Europeana a luat masuri impotriva a trei state membre pentru poluarea excesiva a aerului si impotriva a cinci state membre care nu au asigurat accesul in conditii echivalente pentru utilizatorii cu handicap la numarul european unic pentru apeluri de urgenta 112.In 2019, mai mult de jumatate din procedurile de constatare a neindeplinirii obligatiilor au fost legate de transpunerea tardiva a directivelor, desi numarul acestora a scazut usor, de la 419 de cazuri in 2018, la 406 in 2019. Comparativ, cel mai mare numar de noi cazuri de transpunere tardiva din ultimii cinci ani a fost inregistrat in 2016, cand s-au inregistrat 847 de cazuri.In ceea ce priveste cazurile de transpunere tardiva, Bulgaria, Belgia, Grecia si Cipru au inregistrat cel mai mare numar de cazuri noi deschise impotriva acestora, in timp ce impotriva Danemarcei, Italiei si Lituaniei au fost deschise cele mai putine cazuri.Comisia Europeana prezinta un raport anual privind monitorizarea aplicarii dreptului UE in cursul anului precedent, in urma unei solicitari formulate de Parlamentul European in 1984. Legislativul comunitar adopta apoi o rezolutie privind raportul Comisiei.