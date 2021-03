Romania ocupa primul loc in UE in privinta femeilor manager de companii. "Sunt peste 500.000 de afaceri active in tara care au ca actionar o femeie"

Astfel, in Uniunea Europeana, 37% dintre manageri sunt femei, 28% fac parte din boardul managerial, iar 18% sunt Senior Executives.Romania ocupa locul 1 in Uniunea Europeana (34%) atunci cand vine vorba de femei care conduc afaceri din pozitia de Senior Executives, urmata de Estonia (33%), Lituania (30%) si Letonia (29%).CITESTE SI: Masura care ar putea zgudui bancile din Romania Mai mult decat atat, mamele-antreprenor sunt un fenomen aparut recent in Romania si principalele lor avantaje in pandemia Covid-19 au fost acelea ca erau deja obisnuite cu lucrul de acasa si ca erau familiarizate cu comunicarea online. Din pacate, totusi foarte putine dintre afacerile "mamprenoarelor" erau pregatite pentru online inainte de pandemie, iar principalul motiv ramane costul ridicat al dezvoltarii unui website de calitate si investitia financiara destul de mare necesara pentru a deveni vizibil in marea masa de oportunitati pe care o ofera internetul, spun reprezentantii comunitatii de afaceri mamprenoare.eu.Totusi, mamele-antreprenor incep sa devina o forta in E-commerce.Sunt peste 500.000 de afaceri active in Romania care au ca actionar o femeie, iar majoritatea afacerilor conduse de femei sunt microintreprinderi (cabinete diverse, saloane de infrumusetare, magazine, centre educationale, terapii, mici ateliere de productie etc.), prezenta lor online fiind de multe ori redusa la o pagina de Facebook sau un website cu buget redus, care sunt ca niste picaturi ce se pierd intr-un ocean de oferte.Daca doresti sa cumperi ceva de la o mama-antreprenor, singura sansa sa o gasesti sunt grupurile de Facebook pentru mamici, care sunt cercuri inchise si recomandarile sunt total subiective, spun reprezentantii comunitatii de afaceri.Mamprenoare este un Business Hub&Accelerator construit special pe nevoile acestei categorii speciale de mici antreprenori si a venit cu o solutie care aduna intr-un singur loc afacerile femeilor: o platforma online care este ca un "site de site-uri" si care permite cresterea vizibilitatii fiecarei mici afaceri locale. Pe 1 martie s-a lansat varianta imbunatatita a platformei mamprenoare.eu cu functionalitati premium pentru a oferi si mai multa vizibilitate atat afacerii, cat si mamprenoarei care a creat-o."Mamprenoare.eu este alegerea potrivita atat pentru afacerile la inceput de drum cat si pentru cele consacrate. Un website, hostingul, prezenta in social media, e-mail marketingul, campaniile pay-per-click si de marketing automatizat pot insuma costuri de peste o mie de euro pe luna pentru o afacere. Acest buget exclude partea de realizare a identitatii vizuale si nu putem vorbi si de o strategie de marketing pe termen lung. Mamprenoare.eu reduce acest buget cu pana 95%", a afirmat Daniela Suhanea, Senior Marketing Consultant Franc.Agency.Plaforma permite realizarea unui profil de companie standardizat care este asemanator cu un landing page."Principiul este simplu: ne promovam impreuna si astfel eficientizam costurile si crestem performanta promovarii in online. Plaforma permite realizarea unui profil de companie standardizat care este asemanator cu un landing page, a unui cont de specialist care este ca un CV online pentru un freelancer sau expert si promovarea evenimentelor sau a produselor proprii in marketplace.Din punct de vedere SEO, cu Mamprenoare ai asigurat faptul ca oricine cauta pe motoarele de cautare dupa numele afacerii tale sau numele tau vei fi printre primele rezultate. Mai mult decat atat, se face legatura intre antreprenor si afacere, aspect care ajuta mult la credibilitate atunci cand discutam de afaceri pornite din pasiune", explica Alina Bota, consultant in Personal Branding si Fondator Mamprenoare.Etica in afaceri ramane o valoare de grup si toate membrele beneficiaza de un plus de credibilitate, fiindca in Mamprenoare sunt acceptate doar afacerile verificate de administratorii platformei. Astfel, nu sunt acceptate in platforma afacerile care nu functioneaza legal sau afacerile de tip MLM."Cand a inceput pandemia am vrut sa imi inchid afacerea, un mic studio care oferea cursuri de teatru si dictie copiilor si adultilor. Dupa ce mi-am listat afacerea pe platforma si am inceput sa capat vizibilitate si sfaturi din partea specialistilor din comunitate, am decis sa continui afacerea si pot sa spun ca sunt mult mai increzatoare stiind ca am alaturi o echipa de experti", declara Oana Pocan, Studio Impro Cluj.Adaptabilitatea rapida la situatii nu tocmai confortabile este dovada clara a puterii mamprenoarelor de a creste afaceri chiar si in perioade dificile."Pandemia ne-a invatat pe toti un lucru care, pentru mamprenoare, este un obiectiv inca de la infiintare, in urma cu 5 ani: daca adunam la un loc toate micile afaceri locale ale femeilor, care sunt raspandite online si care se lupta pentru vizibilitate si le oferim posibilitatea sa aiba o imagine coerenta si posibilitatea sa fie gasite usor dupa localitate/domeniu, fiecare dintre noi poate creste mult mai repede decat separat. Si daca putem face asta reducand costurile de promovare cu peste 95% si timpul investit in aceasta activitate, atunci resursele salvate astfel pot fi indreptate inspre dezvoltarea afacerii si spre familie", conchide Alina Bota, fondator Mamprenoare.Mamprenoare este un Business Hub & Accelerator infiintat in urma cu 5 ani de catre Alina Bota - Antreprenor, Business & Personal Branding Consultant, care a avut initial ideea de a-si conecta clientele din toata tara pentru a face parteneriate si a se sustine reciproc.Comunitatea a crescut exponential in mai multe orase din tara si a devenit un adevarat accelerator de crestere pentru afacerile mamelor din Romania si un mijloc de conectare si socializare intre mamele romance de pretutindeni.