Romania ofera aproximativ opt tone de materiale medicale pentru gestionarea efectelor exploziei de la Beirut

"Romania raspunde apelului de sprijin venit din partea autoritatilor libaneze. Aproximativ opt tone de materiale medicale vor fi oferite autoritatilor libaneze pentru gestionarea efectelor exploziei produsa la un depozit de azotat de amoniu din Beirut, la data de 4 august", au transmis, vineri seara, intr-un comunicat de presa comun, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si Ministerul Apararii Nationale.Tara noastra s-a numarat printre statele care au primit cerere de acordare a asistentei internationale din partea guvernului libanez, prin activarea Mecanismului European de Protectie Civila."Guvernul Romaniei, societatea civila si reprezentantii diasporei libaneze au raspuns imediat apelului solicitat, iar prin eforturi comune, o cantitate relevanta de echipamente medicale urmeaza a fi donate catre statul libanez. Fortele Aeriene Romane s-au implicat in acest demers si au pus la dispozitie doua aeronave (C-130 Hercules si C-27J Spartan) care sa asigure transportul materialelor medicale indispensabile trantamentelor destinate victimelor", se arata in document.De asemenea, doua cadre ale IGSU vor insoti echipajul care va asigura transportul aerian si vor asigura predarea materialelor medicale catre autoritatile responsabile din Liban.Din partea Ministerului Mediului, un membru al echipei de protectie civila europeana, aflat deja in zona afectata de explozie , sprijina autoritatile in coordonarea fortelor de interventie si a asistentei internationale.Aeronavele Fortelor Aeriene Romane urmeaza sa decoleze spre Liban sambata, de pe Baza 90 Otopeni.Bilantul victimelor exploziilor care au distrus o mare parte a portului Beirut a crescut la 154 de morti , a anuntat vineri ministrul libanez al Sanatatii Hamad Hasan, citat de agentia oficiala libaneza de presa NNA, relateaza Reuters.Hamad Hasan a anuntat ca aproximativ 20% dintre cele 5.000 de persoane ranite in exploziile de marti au necesitat o spitalizare si ca 120 dintre ele se afla intr-o stare grava, potrivit NNA.