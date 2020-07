Romania, pe drumul tragediei italiene. Cum pune presiune asupra sistemului medical explozia numarului de cazuri Covid-19

Circa 700 de paturi ATI disponibile

Riscul ca unii pacienti sa nu mai beneficieze de tratament ATI

Relaxarea, venita pe fondul lipsei unei tragedii

Desi in acest moment, mai putin de o treime din paturile ATI sunt ocupate, in contextul in care 5% din cazurile noi necesita tratament de terapie intensiva, cele 700 de paturi disponibile in acest moment ar putea fi ocupate in urmatoarele saptamani. Un scenariu in care tara noastra ar repeta tragedia Italiei, unde medicii au trebuit sa decida ce pacienti sa beneficieze de tratament ATI, si ar putea aduce o crestere semnificativa a deceselor.Potrivit medicilor, circa 5% din pacientii noi confirmati cu noul coronavirus ajung sa aiba nevoie de tratament in ATI, iar rata de mortalitate in randul acestor pacienti este de circa 40-50%. In ultimele zece zile numarul pacientilor de la terapie intensiva a crescut cu 50 de pacienti, de la 235, cati erau la 13 iulie, la 285, in contextul in care in aceeasi perioada 217 persoane au decedat."Circa 5% din cazurile zilnice ajung sa aiba nevoie de terapie intensiva, din care trebuie sa scadem si mortalitatea acestor pacienti, care este una foarte ridicata, undeva intre 40-50%. Diferenta este numarul de pacienti cu care creste ocuparea sectiilor ATI. La 1.000 de pacienti, circa 40-50 ajung sa aiba nevoie de ingrijire medicala in terapie intensiva, iar alti 30 de pacienti isi pierd viata. Cu o progresie de 10 noi cazuri noi pe zi la ATI va mai dura pana cand se vor ocupa toate cele 800 de paturi.In plus, trebuie sa ne gandim si la faptul ca exista focare, iar sistemele de terapie intensiva de acolo sunt pline si atunci nu avem decat doua variante, fie aducem spitale mobile in fata, si aceast lucru nu se poate intampla la nesfarsit, ca odata umplem curtile spitalelor cu sectii mobile, sau ii transferam in alte zone. Ceea ce este foarte greu de facut cu pacientii de terapie intensiva.Iar apoi numarul limitat de personal medical reprezinta o alta limita, nu poti mari la nesfarsit numarul de paturi fara a avea si personalul specializat. Iar aceste focare sunt in zone judetene unde avem 2, 3 anestezisti, ce poti sa faci cu ei? Iar personalul de terapie intensiva este deficitar, o situatie ce era prezenta dinainte de pandemie.Iar odata ce ai pus o sectie mobila in curtea unui spital, e clar ca medicul care sta in spital nu poate sa intre si sa iasa tot timpul carand dupa el coronavirusul de colo-colo. Este nevoie de personal dedicat pentru zonele astea, pentru ca odata ce un pacient ajunge in sectiile de reanimare el nu va pleca de acolo intr-o zi sau doua. In cazul pacientilor Covid, statisticile ne spun ca acestia necesita ingrijire in ATI circa 3 sau 4 saptamani. Daca aceasta crestere de cazuri va continua vom ajunge sa punem o presiune uriasa pe sectiile de terapie intensiva", a declarat Radu Tincu, medic primar ATI in cadrul Spitalului Floreasca.In opinia acestuia evolutia pandemiei trebuie controlata urgent, pentru ca riscurile vor creste odata cu venirea sezonului gripal."Odata ce pandemia se accelereaza, adica transmiterea intracomunitara este necontrolata, va trebui sa treaca o perioada de cateva saptamani,poate chiar doua luni, ca sa putem sa stingem focarele prezente. Acest lucru l-am vazut atat in Italia dar si la Suceava, unde dupa atingerea varfului de cazuri au trebuit sa treaca 3,4 saptamani pentru a vedea o scadere a numarului de imbolnaviri.Trebuie sa fim extrem de precauti pentru ca, in sezonul de toamna unde se asteapta al doiela val, trebuie sa avem in vedere suprapunerea cu gripa. Acesti pacienti care vor dezvolta forme severe de gripa sunt tot pacienti din aceeasi categorie de risc, cu comorbiditati, sunt pacienti care se vor suprapune pe sistemul de terapie intensiva. Va trebuie sa privim cu mare atentie perioada octombrie-noiembrie a acestui an unde cele doua mortalitati se vor presupune si vor crea o presiune foarte ridicata pe sistemul de terapie intensiva", a mai declarat medicul Radu Tincu.Numarul pacientilor in stare grava, internati la sectiile de terapie intensiva a ajuns joi la 285, in usoara scadere fata de maximul de la inceputul pandemiei, marti 21 iulie, de 297. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a dat asigurari zilele trecute ca situatie este sub control, numarul paturilor ATI dotate cu ventilatoare fiind de 987."Avem premisele sa putem gestiona in continuare lucrurile. In acest moment avem un total de paturi la ATI destinate pacientilor Covid la nivelul intregii tari de 1218 si un numar de ventilatoare de 987. Deci sunt 987 de paturi la ATI cu ventilatoare, avand un numar de pacienti la ATI putin sub 300. Deci la nivelul tarii avem de trei ori mai multe paturi pentru pacientii Covid decat pacienti in acest moment. E vorba de paturi functionale, cu personal medical care sa se ocupe de acesti pacienti", a spus acesta.Asigurarile acestuia au venit in contextul in care unitatile sanitare destinate pacientilor Covid din Bucuresti, Timisoara sau Ploiesti au deja toate paturile de ATI ocupate, fiind necesara aducerea sectiilor mobile de terapie intensiva."Avem multe zone din tara unde exista un numar mare de cazuri si sectiile de terapie intensiva sunt pline. De exemplu noi la Timisoara nu mai avem locuri de terapie intensiva, am primit o unitate mobila, si asa am reusit sa extindem numarul de locuri. Si la Bucuresti este aceeasi problema", a declarat medicul Virgil Musta.Potrivit medicului Virgil Musta, exista riscul ca, odata cu ocuparea paturilor de ATI, nu toti pacientii Covid sa mai poata beneficia de ingrijire medicala, la fel cum s-a intamplat si in Italia. "Daca numarul cazurilor va continua sa creasca putem ajunge intr-o situatie similara Italiei, unde sistemul de sanatate a fost coplesit, si nu mai avea pacientii unde sa se interneze, iar cei cu forme severe au avut de suferit cel mai tare. Din acest motiv ei nici nu au internat cazurile usoare si asimptomatice. Peste tot se stie ca acolo unde aceste cazuri au fost carantinate si tratate la timp, pandemia a fost tinuta sub control. Insa ei nici nu mai aveau locuri pentru acesti pacienti, si au preferat sa interneze persoanele cu forme grave", a declarat acesta."Exista un indicator care, urmarit constant, poate da o masura fidela a gradului de ingrijorare: numarul de pacienti COVID internati la ATI. Aici este punctul nevralgic si asta trebuie cu orice pret sa evitam: momentul in care echipele medicale vor trebui sa aleaga intre pacientii COVID care primesc si cei care nu primesc asistenta ATI. Acesta este numarul care nu poate fi coafat sau manipulat politic si el este in crestere continua de la inceputul lunii iulie", a subliniat zilele trecute Vlad Mixich, expert in politici publice de Sanatate.In opinia medicilor, relaxarea prematura a multora dintre conationalii nostri a venit nu doar pe fundalul mesajelor conspirationiste, dar si in contextul in care nu ne-am confruntat cu un numar deosebit de ridicat de decese, nu am fost socati de imaginile unui sistem medical aproape de colaps. Altfel spus, consecintele nerespectarii masurilor de siguranta sanitara nu au fost imediate si evidente ca in tarile occidentale ce au inregistrat mii de decese."In prima parte a pandemiei, cand italienii erau afectati puternic, pandemia reprezenta o noutate pentru oameni, si vazand ce se intampla si in Italia cu siguranta gradul de teama in randul romanilor a fost mult mai mare. Pe de alta parte, psihologic, odata ce timpul a trecut, oamenii s-au obisnuit cu idea pandemiei, cu idea virusului, au vazut ca situatia nu a evoluat la fel de dramatic ca in tarile vest europene si probabil ca acest lucru a contribuit si el la o relaxare exagerata, anormala a populatiei. Nu ar trebuie sa ne dorim sa ajungem in situatia Italiei pentru ca sistemul nostru de sanatate nu va putea face fata nice pe departe ca cel italian", a declarat Radu Tincu."Nu asta ar fi solutia, pentru ca ar fi o solutie foarte tragica. Sa ne moara rudele, prietenii sau cunostiintele si abia apoi sa ne trezim. Sper ca suntem mai responsabili si mai intelepti", a declarat si Virgil Musta.