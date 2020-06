Romania, pe primele locuri din UE la numarul de liber profesionisti

Ziare.

Statele membre cu cea mai mare pondere a lucratorilor pe cont propriu sunt Grecia (21% din totalul persoanelor angajate), urmata de Italia (15%), Polonia si Romania (ambele cu 14%).In contrast, tarile cu cea mai mica pondere a lucratorilor pe cont propriu in totalul persoanelor angajate sunt Danemarca si Luxemburg (ambele cu 4% din din totalul persoanelor angajate), urmate de Germania si Suedia (ambele cu 5%).Pe sectoare de activitate, aproape o cincime (19%) din numarul total al lucratorilor pe cont propriu din UE lucrau in 2019 in sectorul "agricultura, forestier si pescuit". Urmeaza lucratorii pe cont propriu din "comertul angro si cu amanuntul, repararea vehiculelor cu motor si motocicletelor" si "activitati profesionale, stiintifice si tehnice" (ambele cu 14%), "constructii" (11%), "activitati in domeniul sanatatii umane si asistentei sociale" (7%).