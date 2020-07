Romania, printre statele UE cu cea mai scazuta rata a somajului in luna iunie

In randul statelor membre, cele mai scazute rate ale somajului s-au inregistrat in Cehia (2,6%), Polonia (3%), Germania si Malta (ambele cu 4,2%), Olanda (4,3%), Bulgaria (4,4%), Slovenia (4,8%) si Romania (5,2%). La polul opus se situeaza Spania (14,5%) si Letonia (10,1%).Eurostat estimeaza ca in zona euro aproximativ 12,685 milioane de persoane (din totalul populatiei estimat la 330 de milioane) erau in somaj in cursul lunii iunie, cu 203.000 mai multe decat in mai.In iunie, 2,962 milioane de tineri din UE nu erau angajati, din care 2,360 milioane erau in zona euro. In randul femeilor din UE, rata somajului era de 7,5% in iunie, in crestere de la 7,3% in mai, in timp ce in randul barbatilor rata somajului era de 6,7% in iunie, fata de 6,6% in mai.