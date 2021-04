Romania sare in sprijinul Indiei. Asistenta consta in concentratoare si butelii de oxigen

Conform hotararii CNSU, decizia are la baza solicitarea autoritatilor din Republica India, transmisa prin Mecanismul European de Protectie Civila, pentru acordarea de asistenta internationala in contextul eforturilor de combatere a pandemiei de COVID-19."Se aproba acordarea de asistenta internationala, cu titlu gratuit, pentru Republica India, constand in cantitatile de produse prevazute in anexa la prezenta hotarare. Transportul cantitatilor de produse prevazute la alin. (1) se asigura de catre Ministerul Apararii Nationale cu o aeronava din dotare, pe ruta Romania - India, sub egida Mecanismului European de Protectie Civila si cu recuperarea a 75% din costul acestuia", precizeaza hotararea CNSU.Se vor transfera gratuit catre India 80 de bucati de concentratoare de oxigen de 5 si 10 litri, 75 de bucati de butelii de oxigen de 40 de litri si doua dispozitive de oxigenoterapie cu debit ridicat.De asemenea, prin aceeasi hotarare CNSU "se completeaza lista tarilor/ zonelor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea aprobata prin Hotararea nr. 23 din 22.04.2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prin introducerea Republicii India"."Persoanelor care sosesc din Republica India nu le sunt aplicabile prevederile art. 4 din Hotararea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, cu exceptia celor prevazute la alin. 2, lit. c), referitoare la persoanele vaccinate si pentru care au trecut cel putin 10 zile de la administrarea celei de-a doua doze", arata sursa citata.Situatia in India, unde pandemia de COVID-19 a atins o gravitate fara precedent, este ''mai mult decat sfasietoare'', a declarat luni, intr-o conferinta de presa, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a atras atentia cat de importanta este vaccinarea, transmite AFP.''OMS face tot ce poate, furnizand (Indiei) materiale si echipamente esentiale, in special mii de concentratoare de oxigen, spitale de campanie mobile prefabricate si materiale de laborator'', a adaugat Tedros, dupa ce varianta indiana a coronavirusului a creat haos in aceasta tara cu peste 1,3 miliarde de locuitori, careia numeroase state au anuntat ca ii vor oferi ajutoare sanitare de urgenta.India a inregistrat duminica un record mondial de aproape 350.000 de cazuri de COVID-19 intr-o singura zi.