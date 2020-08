Coronavirus Romania. Niciun motiv de relaxare dupa scaderea numarului de imbolnaviri noi: totalul cazurilor active se apropie de o borna de cosmar

Astfel, desi luni 03 august au fost raportate doar 823 de noi imbolnaviri, asta dupa 12 zile cu cate peste 1.000 de cazuri noi, numarul persoanelor declarate vindecate a fost de doar 158. In ultimele zece zile nu au fost inregistrate mai mult de 400 de persoane vindecate zilnic.In aceste conditii, numarul cazurilor active din tara noastra a ajuns luni la 19.020 de persoane, o cifra de aproape patru ori mai mare comparativ cu minimul de 4.444 de cazuri inregistrate la finalul starii de urgenta. In plus, cazurile active se inmultesc zilnic, de la inceputul lunii iulie, cu cate 500-600 in fiecare zi. De altfel, numarul cazurilor active s-a dublat in doar zece zile, sambata 21 iulie fiind inregistrate 9.993 de cazuri.In ceea ce priveste numarul de teste efectuat in ultimele 24 de ore, de 8.045 de teste, cu peste 40% mai scazut decat in ziua precedenta, putem observa o rata extrem de ridicata a procentului de teste pozitive obtinute: 10,2%. Este al doilea cel mai mare astfel de procent obtinut din data de 19 aprilie. Doar in 27 iulie fiind inregistrat un procent mai ridicat, de peste 14%.In acelasi timp, numarul pacientilor confirmati cu noul coronavirus internati la sectiile de terapie intensiva a ajuns la 419, mai mult decat dublul numarului inregistrat la finalul lunii iunie.In ceea ce priveste judetele cu cele mai multe cazuri de noi imbolnaviri, Bucurestiul este singurul cu peste 100 de noi cazuri - 120, alte judete cu un numar ridicat de cazuri noi fiind Arges, 96, Galati 62, Bacau 51 si Bihor cu 50. Judetele unde nu a fost inregistrat niciun nou caz in ultimele 24 de ore sunt Caras Severin si Satu Mare.