Cum a ajuns România din urmă țări ca Slovacia și a lăsat în spate Serbia și Ucraina. „Dacă această dinamică va continua, putem depăși și Polonia”

România ar urma să aibă în acest an o creștere de 7.3%, estimează oficialii Băncii Mondiale. Ultimele studii bazate și pe cifrele Eurostat indică faptul că România a înregistrat în ultimii ani creșteri economice importante, iar la multe capitole a ajuns din urmă și chiar a depășit alte țări foste socialiste, care în 1989 aveau o economie și un nivel de trai net superior.

Economistul Marcel Ionescu Heroiu, de la Banca Mondială, spune că este vorba de un parcurs economic în general bun al României, după 1989, cu câteva excepții. Însă luată pe ansamblu, creșterea este una importantă, iar România a reușit să reducă într-o măsură importantă decalajul față de statele vest-europene și să se apropie sau chiar să depășească multe dintre țările foste socialiste. Explicațiile sunt simple, spune el.

Două explicații simple

„Sunt două explicații simple pentru toată această performanță economică a României. Bineînțeles că sunt doar câteva orașe care sunt în frunte, care duc greul. Pe de o parte productivitatea individuală, adică performanța românului de rând. În România chiar avem date foarte bune pe veniturile firmelor, veți vedea că au crescut peste tot.

Deci an de an veniturile firmelor au crescut, chit că forța de muncă din sectorul privat a rămas relativ stabilă, undeva la 4,2-4.3 milioane de angajați. Plus consumul. Pe de o parte consumul intern – mici și bere pe care îi cumpără românii și infuzia de capital care vine din Diaspora, deci banii pe care îi trimit diasporenii acasă”, explică Marcel Ionescu Heroiu.

În acest moment, România a depășit Slovacia, spune expertul. Pe de altă parte, cifrele arată că România și Ungaria sunt foarte apropiate, iar România ar putea pe termen mediu să depășească și Polonia.

Peste Slovacia și tot mai aproape de Polonia

„Dacă dinamica de dezvoltare continuă, probabil vom trece și peste Polonia. Și e chiar o realizare pentru că Polonia are atuuri mult mai bune decât noi. La PIB pe cap de locuitor. Dacă căutați pe Eurostat GDP per capita EU country PPS. Uitați-vă la dinamică, vedeți cum a crescut România și cum cresc Ungaria și Polonia.

Puteți face o extrapolare simplă, în doi-trei ani, dacă România merge pe același trend trece de Polonia. I-am întrecut pe slovaci. România este în 2020 peste Slovacia. Are PIB pe cap de locuitor peste Slovacia. Față de Cehia mai avem de lucru. Se schimbă lucrurile în lume destul de repede”, a adăugat Marcel Ionescu-Heroiu.

El a făcut o comparație și între salariile de dinainte de intrarea țării în Uniunea Europeană și salariile de acum.

„În 2000, când eu am început să lucrez, am lucrat pentru o firmă de software și făceam 150 de mărci pe lună. Acum salariul mediu în România e undeva la 700-800 de euro, adică spre 1.600 de mărci germane dacă era la rata zilei respective. Deci s-a schimbat. Noi suntem în supa noastră, nu vedem toate schimbările astea. S-a schimbat și pentru românul de rând”, consideră economistul.

Iar diferența dintre România și multe state est-europene este din ce în ce mai mare, în favoarea României. Aici este vorba despre țări care nu au benficiat, cel puțin până în prezent, de șansa integrării în Uniunea Europeană.

„Serbia a fost cea mai dezvoltată țară din Europa de est în 1990. Ucraina la fel. A avut un grad de dezvoltare mult peste cel al României, dar a avut problemele politice pe care le-a avut și acum nu stau bine deloc economic.”

În ce privește viitorul, el consideră că România poate continua să înregistreze creșteri economice solide și în anii următori. Cu o condiție, însă: să nu apară alte crize la nivel mondial cauzate de pandemie sau de alți factori impredictibili.

„Avem momentan un fundament bun și un ascendent bun. Deci dinamica sugerează că putem să continuăm creșterea. Asta cu condiția să nu apară alte valuri agresive de COVID-19 sau să nu apară crize importante în Europa sau în lume”, a mai afirmat Heroiu.

Chiar dacă creșterea economică a României, bazată în mare parte pe consum, este criticată de unii economiști, el consideră că cel puțin deocamdată nu ar trebui să constituie un motiv de îngrijorare.

O prgnoză optimistă

„Americanii au o creștere pe consum de 200 și ceva de ani și vedeți că nu au clacat. Nu e nicio problemă. Slovacii, țară net exportatoare, au avut probleme pentru că în pandemie nu au mai mers exporturile. Noi cum am avut și exporturi și consum, ne-am ajustat mult mai bine și suntem peste Slovacia acum. Orice economie e bazată pe consum. Deci să aștepți să performezi fără consum e complet stupid.

Țările din Europa sunt net exportatoare, dar America de 200 și ceva de ani crește pe consum. Ei sunt cu deficit comercial an de an. Dar ei nu au nicio problemă să își susțină creșterea. Dacă în pandemie românul nu își cumpăra mici și bere, va dați seama că aveam o scădere mult mai dramatică. Noi am avut una dintre cele mai mici scăderi din Europa. Practic consumul ne-a ajutat să compensăm performanță mai slabă în anumite sectoare. În mod normal, și la anul ar trebui să creștem în continuare. Eu din principiu sunt optimist”, a încheiat acesta.

