Cand va adera Romania la zona Euro. Citu: "In 2024-2025 am putea sa intram in antecamera"

"Parcursul pentru euro a fost putin intarziat de aceasta criza din 2020 . Este nevoie de convergenta reala. Vom recupera in perioada 2021 - 2024, dar trebuie sa fim constienti ca aceasta aderare la zona euro va fi dupa 2024.Obiectivul de aderare la zona euro nu este doar un obiectiv, este si o obligatie a Romaniei de a adera la zona euro prin tratatul pe care l-am semnat. Romania trebuie sa adere la zona euro", a afirmat, joi seara, la Digi 24, Florin Citu.Premierul considera ca "e greu sa discuti de aderare in plina criza economica, cand trebuie sa faci reforme clare"."Dar este un obiectiv pe care ni-l mentinem pentru ca nu numai obiectivul la zona euro trebuie sa ne gandim ca este principal. Pentru mine conteaza ce inseamna sa aderi la zona euro.Inseamna sa reformezi aceasta economie, sa faci o economie performanta in interiorul zonei euro unde competitia este foarte dura. acel obiectiv este, de fapt, o ancora care ne face pe noi sa ne reformam, sa ajungem in zona euro. De aceea, avem si aceste discutii transparente in Comisia Europeana despre reforma ", a mai declarat premierul.Florin Citu crede ca in 2027 - 2028 s-at putea ca Romania sa intre in zona euro."Acum, cum vad lucrurile, am putea sa intram in antecamera, in jur de 2024- 2025 si sa putem sa adoptam moneda euro in 2027 sau in 2028" a afirmat premierul.Florin Citu a mai spus joi seara ca va propune in coalitia de guvernare ca in administratia publica locala si centrala anumite functii de conducere, cum este cea de director general sau de secretar general, sa fie pe mandat