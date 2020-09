Romania va gazdui un Centru de Echipare si Intretinere a elicopterelor civile si militare Black Hawk

Producatorul de elicoptere Black Hawk, PZL Mielec, parte a grupului Lockheed Martin si una dintre cele mai importante companii din industria aerospatiala din Polonia, va colabora cu societatea de stat Romaero pentru a dezvolta planul centrului de mentenanta din Bucuresti."Romania va avea oportunitatea de a gazdui un Centru de Echipare si Intretinere a elicopterelor civile si militare Black Hawk®, conform unui Memorandum de Intelegere semnat astazi la Bucuresti, contribuind la dezvoltarea industriei aerospatiale romanesti, cu un impact economic semnificativ la nivel regional. In continuarea acordului semnat intre Sikorsky, parte a grupului Lockheed Martin, si Romaero, in martie 2018, noul Memorandum de Intelegere reitereaza angajamentul de a crea locuri de munca pentru specialisti cu inalta calificare, programe educationale bazate pe tehnologie, oportunitati de cercetare si dezvoltare si beneficii pentru mai multe sectoare ale industriei romanesti", a informat joi Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.De asemenea, noul acord ar putea conduce la executarea de catre Romaero a operatiunilor de personalizare si modernizare a elicopterelor Black Hawk operate in Romania si, ulterior, in Europa Centrala si de Est."Ma bucur sa vad ca acest Memorandum de Intelegere creeaza conditiile pentru a pune in aplicare doua parteneriate strategice pe care Romania le are cu SUA si cu Polonia. Aceasta potentiala cooperare regionala, prevazuta de Memorandumul de Intelegere, va oferi Romaniei puterea economica, gandirea pe termen lung. Am apreciat, de asemenea, invitatia Romaero catre industria aeronautica romaneasca si presupun ca domnul director general s-a referit la IAR Brasov, se va referi in continuare si la Avioane Craiova si la Aerostar Bacau si la toate companiile si institutele de cercetare din domeniu, pentru ca-mi doresc ca sub umbrela Lockheed Martin sa cream un pol de dezvoltare in cadrul industriei aeronautice romanesti", a declarat Virgil Popescu , Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.Elicopterele Black Hawk opereaza in peste 30 de tari. "Elicopterul Black Hawk, fabricat in Polonia, reprezinta solutia ideala pentru Ministerul Afacerilor Interne precum si pentru nevoile viitoare ale Romaniei in materie de astfel de aeronave", a declarat Janusz Zakrecki, presedinte si Director General PZL Mielec, o companie din grupul Lockheed Martin.Romaero are o experienta de 100 de ani in aeronautica. "Romaero este onorata sa colaboreze cu PZL Mielec, in contextul angajamentului Romaniei de a-si consolida capacitatile de interoperabilitate civila si militara in Uniunea Europeana si pe flancul estic al NATO. Experienta noastra de 100 de ani in aeronautica si relatia stransa de colaborare cu celelalte companii romanesti din industrie ne vor ajuta sa reunim forta de munca nationala calificata, infrastructura educationala si facilitatile disponibile, creand astfel premisele revigorarii tuturor companiilor din industria romaneasca de elicoptere", a declarat Vasile Boicu, directorul general Romaero.PZL Mielec va oferta catre Ministerul Afacerilor Interne al Romaniei o transa initiala de 12 elicoptere multi-rol Black Hawk, ca parte a programului national de inzestrare cu elicoptere medii/grele, destinate misiunilor maritime si terestre. Cele 12 aeronave vor fi fabricate in Polonia, unde PZL a produs deja elicoptere pentru 17 clienti internationali, incepand cu anul 2010.Elicopterul Sikorsky Black Hawk este singura aeronava multi-rol oferita Romaniei, produsa in Europa, conform standardelor militare. Originea sa militara ii asigura o fiabilitate imbunatatita, impreuna cu versatilitatea necesara pentru misiuni diverse si o intretinere usoara, chiar si cand este operat departe de aerodromul de baza, fara infrastructura logistica.Elicopterele Black Hawk opereaza la ora actuala in peste 30 de state. In Austria, Polonia, Slovacia si Suedia acestea indeplinesc roluri importante pe plan intern sau in cadrul operatiunilor NATO, inclusiv ajutor umanitar, cautare si salvare, transportul trupelor si interventii in situatii de urgenta.Cu sediul in Bethesda, Maryland, Lockheed Martin este o companie internationala din industria aerospatiala si de securitate , cu aproximativ 100.000 angajati in intreaga lume, specializata in cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, productia, integrarea si intretinerea de sisteme, produse si servicii tehnologice avansate.