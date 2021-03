Anunt oficial: Romania va primi 100.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson. Cand vor ajunge in tara

El a precizat, intr-o conferinta de presa, ca nu sunt sunt schimbari semnificative fata de saptamana trecuta in ceea ce priveste calendarul livrarilor de vaccinuri anti-COVID."In linii mari, vorbim de 345.000 de doze receptionate deja de la Pfizer pentru aceasta saptamana, la fel si saptamana viitoare, cu un surplus de 120.000 in fiecare din aceste doua saptamani. Moderna - in aceasta saptamana vor veni in cursul zilei de vineri 162.000 de doze, la fel si pentru AstraZeneca - 48.000 de doze, din nefericire cu 330.000 mai putin decat cele anuntate initial si anume 378.000 de doze.CITESTE SI: Andrei Baciu, vicepresedinte CNCAV, despre ultimul studiu privind vaccinul AstraZeneca: "A redus rata de spitalizare in Scotia cu 94%" Practic, pentru luna martie, avem un total de 2,2 milioane de doze aproximativ, iar pentru aprilie lucrurile nu s-au schimbat - aproximativ doua milioane de doze de vaccin produs de BioNTech/Pfizer, un minim de 249.000 de doze produse de Moderna, speram sa ajunga chiar mai mult pana la un maxim de 330.000, si pentru vaccinurile produse de AstraZeneca vorbim de aproximativ 879.000 de doze. Pentru vaccinul produs de Johnson&Johnson, primele doze vor sosi cel mai probabil in luna aprilie, undeva in jur de 100.000 de doze", a afirmat Baciu.Potrivit acestuia, pana in prezent, Romania a receptionat 3.622.689 doze de vaccin anti-COVID. Pana pe 21 martie, s-au inregistrat 5.074 de doze pierdute din motive neimputabile, reprezentand 0,20% din totalul dozelor utilizate, a informat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii.