VIDEO Misiune umanitara in sprijinul Cehiei. Romania va transporta 30 de ventilatoare de terapie intensiva, la invitatia Comisiei Europene

Ce este rescEU

Romania este una dintre gestionarele capacitatii rescEU europene pentru rezerve medicale si va pune la dispozitie pentru o perioada de 3 luni, in baza unui contract de comodat, cele 30 de ventilatoare de terapie intensiva achizitionate prin programul amintit anterior.Delegatia DSU - IGSU este formata din 6 pompieri ISU Arad si un medic din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Arad.Transportul echipamentelor medicale va fi asigurat cu doua camioane puse la dispozitie de ISU Arad.Cele 30 de ventilatoarele de terapie intensiva indispensabile continuarii ingrijirilor medicale care se impun pacientilor aflati in stare grava, ca urmare a infectarii cu noul Coronavirus nu fac parte din echipamentele medicale de terapie intensiva aflate in stocul strategic al Romaniei.Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protectie civila al Uniunii stabileste cadrul juridic de constituire a rescEU - rezerva de capacitati a Uniunii Europene, ce vizeaza oferirea de asistenta in situatii in care capacitatile existente la nivel national si cele angajate de statele membre nu sunt in masura sa asigure un raspuns eficace in caz de dezastre naturale si provocate de om.In acest context, avand in vedere prezenta activa a Romaniei pe domeniul de protectie civila, Comisia Europeana prin Directia Generala Protectie Civila si Operatiuni Umanitare Europene- DGECHO, a trimis Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) o invitatie pentru a constitui in Romania o rezerva rescEU de contramasuri medicale pentru epidemia de COVID-19.Astfel, Comisia a propus alocarea unui grant direct in valoare de pana la 10 milioane de euro pentru constituirea unei rezerve initiale de contramasuri medicale, care vor consta in prima faza in masti de protectie individuala si ventilatoare medicale pentru terapie intensiva.Acestea urmeaza sa fie achizitionate de autoritatile romane responsabile, in regim de urgenta, in functie de ofertele disponibile pe piata internationala si depozitate prin grija Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) in depozitele proprii.Grantul alocat va acoperi costurile de achizitie de echipament medical, costuri de intretinere, inclusiv costuri de reparatie, costuri de asigurare, costuri de personal, inclusiv de instruire a personalului la nevoie, costuri de depozitare, costurile de transport si livrare a produselor de la depozit la beneficiari.Aceste stocuri vor fi puse la dispozitia statelor membre (inclusiv Romania) si partenere ale Mecanismului de Protectie Civila al Uniunii, in baza unei solicitari, in caz de amenintare grava la adresa sanatatii.In functie de nevoile identificate, Centrul de Coordonare a Raspunsului la Urgenta al Comisiei Europene urmeaza sa decida (in contextul unor activari concomitente de catre mai multe state) unde vor fi folosite echipamentele din rezerva rescEU de contramasuri medicale pentru epidemia de COVID-19, context in care IGSU va proceda la pregatirea si initierea masurilor necesare asigurarii transportului catre statul afectat.Aceasta invitatie a Comisiei Europene adresata Romaniei constituie o recunoastere a viabilitatii masurilor pe care autoritatile le-au luat in contextul minimizarii efectelor pandemiei COVID-19 dar si a statutului de generator de securitate si furnizor de asistenta internationala de urgenta la nivel european si global.