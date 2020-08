Romanii au transferat datele prin internet fix si mobil la o viteza medie mai accelerata in 2019 decat in anul precedent

In anul 2019 viteza medie de download la nivel national pentru internetul fix a crescut cu 10% fata de anul 2018, pana la 148,95 Mbps, in timp ce viteza medie de upload a ajuns la 110,73 Mbps, in crestere cu 8% fata de anul anterior.Vitezele medii de download pentru conexiunile de internet fix inregistrate la nivel de judet in anul 2019 sunt in crestere comparativ cu anii 2018 si 2017, cu variatii intre 106,38 Mbps (Covasna) si 150,15 Mbps (Bucuresti). Aceeasi tendinta de crestere se poate observa si in cazul vitezelor de transfer de date realizate prin conexiunile de internet mobil, unde viteza medie de download variaza in anul 2019 intre 11,74 Mbps (Gorj) si 36,2 Mbps (Suceava)."Vitezele de transfer de date atinse de utilizatorii care au efectuat teste prin intermediul Netograf ne arata ca, la nivel national, capacitatea retelelor a crescut semnificativ in 2019 fata de anii precedenti. Este in buna masura rezultatul continuarii investitiilor operatorilor atat in implementarea fibrei optice si a echipamentelor de retea de capacitate sporita, in cazul internetului fix, cat si in implementarea tehnologiilor 4G la nivelul retelelor radio de acces, in cazul internetului mobil. Am vazut acest lucru, de altfel, si la inceputul acestui an, in contextul izolarii si al muncii de acasa, cand retelele fixe si mobile au sustinut foarte bine cresterile de trafic de aproximativ 25%", a declarat Eduard LOVIN, vicepresedinte ANCOM.Rezultatele testelor efectuate de utilizatori pe platforma Netograf.ro si aplicatia Netograf pentru terminale mobile indica o viteza medie de download de 24,79 Mbps, respectiv o viteza medie de upload de 12,63 Mbps pentru internetul mobil la nivel national pe parcursul anului 2019, ambele in crestere cu aproximativ 8% fata de anul 2018.tatisticile cuprinse in Raportul ANCOM privind calitatea serviciului de acces la internet in anul 2019 au fost realizate pe baza unui numar de 275.969 teste valide efectuate prin intermediul celor trei tipuri de aplicatii Netograf: web, aplicatii pentru terminale fixe si aplicatii pentru terminale mobile (Android si iOS).