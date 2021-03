Mai multi romani blocati la inceputul anului in Mexic au cerut Parlamentului European si Comisiei Europene sa clarifice situatia in care s-au aflat

Iordachescu a spus joi, 11 martie, intr-o conferinta de presa, ca cei aproximativ 200 de romani blocati pe aeroportul din Cancun au fost supusi unui "tratament inuman, degradant". Pana in prezent, el reprezinta 25 dintre acesti romani."Retinerea cetatenilor romani turisti pe aeroportul din Cancun s-a facut cu incalcarea drepturilor fundamentale ale omului, au fost retinuti in mod nejustificat, pe aceasta afirmatie ca s-a primit o alerta. In nicio imprejurare nu s-a dat continut acestei alerte", a aratat el.Totodata, avocatul a apreciat ca "in conditiile in care s-au trimis mesaje sau s-a vorbit la telefon cu consulatul roman sau cu Ambasada Romaniei sau s-au trimis mailuri, autoritatile romane nu au luat practic niciun fel de masura pentru a se rezolva povestea aceasta trista"."Atitudinea reprezentantilor statului roman este inacceptabila. Pe de alta parte, nici atitudinea institutiilor europene nu este de acceptat", a mai aratat el.Acesta a trimis scrisori autoritatilor UE pentru a "preintampina situatii similare cu orice cetatean al Uniunii Europene"."Noi am decis sa sesizam institutiile importante ale Uniunii Europene. Am adresat scrisori deschise catre presedintele Parlamentului European, ne-am adresat presedintei Comisiei Europene, ne-am adresat comisarului pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate si comisarului pentru probleme de Justitie, in contextul in care credem ca aceste institutii ale Uniunii Europene trebuie sa ia atitudine si trebuie sa clarifice de fapt ceea ce s-a intamplat in Mexic.La ora aceasta, nimeni nu stie de fapt ce s-a intamplat si acest lucru ingrijoreaza si mai mult", a afirmat el.In cazul in care aceste scrisori nu vor primi un raspuns multumitor, spune Iordachescu, este posibila actionarea in justitie a unor autoritati ale statului."Avem in vedere formularea unor actiuni de natura civila pentru a trage la raspundere institutiile statului roman care se fac vinovate de situatia in care s-a aflat grupul numeros de cetateni romani. Vizeaza demersuri de natura judiciara civila.Ne gandim sa chemam in judecata diferite institutii ale statului roman, fie Ministerul Afacerilor Externe, fie Ministerul Turismului. Ne gandim si la posibilitatea de a actiona in judecata Presedintia Romaniei, pentru ca toate aceste institutii au facut dovada unei lipse totale de responsabilitate fata de proprii cetateni aflati intr-o situatie de neacceptat intr-o epoca a civilizatiei moderne", a anuntat el.La conferinta de presa au vorbit si cativa dintre romanii care au fost blocati pe aeroportul din Cancun."Noi am stat acolo 48 de ore, dar au parut cinci saptamani sau cel putin asa le-am perceput eu", a povestit Adina Ovedenie, adaugand ca, in primele zece ore de la aterizare, ei si celorlalti romani nu li s-a explicat de ce sunt opriti in aeroport . Mai mult, marturiseste ea, au fost constant paziti si in situatia de a sta 30-40 de persoane intr-un spatiu foarte mic."Ne-au amenintat constant si continuu. Ori de cate ori am intrebat de ce suntem acolo, ce ni se reproseaza, raspunsul era 'Ori taceti din gura, ori va arestam'", a afirmat romanca, adaugand ca a primit "informatii contradictorii" despre situatia ei in toata aceasta perioada. Peste 85 de romani au fost umiliti in urma cu doua saptamani pe un aeroport din Mexi c, fiind tinuti peste 72 de ore in conditii mizerabile, fara apa, mancare si deposedati de lucrurile personale.