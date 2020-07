Romanii care calatoresc in Slovenia vor fi plasati in izolare 14 zile. Persoanelor cu simptome de infectii respiratorii nu vor putea intra in tara

"Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile slovene au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare si tranzit pe teritoriul Republicii Slovenia, intrate in vigoare la data de 31 iulie 2020. Noile conditii vizeaza cetatenii care vin din state cu risc epidemiologic ridicat, printre care si Romania, alaturi de alte tari europene, precum Bulgaria si Luxemburg", a transmis, vineri, MAE.Astfel, conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile slovene, cetatenii venind din Romania care intra in Republica Slovenia in scopul sederii (si nu al tranzitului) trebuie sa intre in autoizolare timp de 14 zile la hotel sau in alta locatie desemnata.Persoanele care nu pot indica o locatie pentru efectuarea autoizolarii vor fi plasate in carantina institutionalizata."Sunt exceptate de la masura autoizolarii/carantinei anumite categorii de persoane, cum ar fi persoanele aflate in tranzit sau transportatorii. Lista cu toate categoriile exceptate poate fi consultata pe site-ul Ambasadei Romaniei la Ljubljana, la adresa: https://ljubljana.mae.ro/sites/ljubljana.mae.ro/files/exceptii-lista.rosie.pdf", am mai transmis MAE.