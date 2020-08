Romanii care lucreaza in Germania in industria carnii vor avea contract de munca direct cu angajatorul

Ministrul Muncii a aratat ca modificarea conditiilor de munca pentru acesti lucratori romani din Germania se datoreaza implicarii omologului sau german, Hubertus Heil, in imbunatatirea conditiilor de munca ale lucratorilor romani."Imediat dupa discutiile purtate cu ocazia deplasarii mele in Germania in luna mai, ministrul Heil s-a implicat in pregatirea (intre timp si adoptarea) unor schimbari ambitioase in legislatia germana a muncii, in primul rand, prin intarirea responsabilitatii angajatorilor fata de angajati. In industria carnii se lucra prin intermediari, folosindu-se contracte de antrepriza. Se vor schimba lucrurile; de la 1 ianuarie - cetatenii straini inclusiv romanii vor avea contract de munca individual direct cu angajatorul, proprietarul firmei astfel acesta fiind direct responsabil de conditiile de munca ale tuturor angajatilor", a scris Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a mai sustinut ca autoritatile germane vor obliga angajatorii germani sa inregistreze cu acuratete orele lucrate de lucratorii romani."Multi dintre romanii care lucreaza in strainatate imi scriu despre faptul ca nu le este respectat programul de munca din contractele de munca. In Germania se va introduce un control strict al programului de munca. Evidenta orelor de munca se va tine electronic. S-a inceput in industria carnii. Este bine si pentru angajator pentru ca are o evidenta stricta a prezentei la serviciu, dar mai ales pentru angajati pentru ca vor putea evalua la finalul lunii sau la finalul contractului, dupa caz care este toata activitatea depusa si care sunt drepturile salariale cuvenite mai ales in situatia in care efectueaza ore suplimentare", a notat Violeta Alexandru.Ministrul roman al Muncii a explicat ca i-a propus omologului german introducerea in toate contractele de munca pentru lucratorii romani a unor standarde minime care sa aiba ca efect eliminarea completa a posibilitatii ca muncitorii romani sa nu inteleaga anumite conditii din document, dupa cum se plang in prezent multi angajati romani din Germania ca se intampla."Va creste numarul de controale cu o atentie aparte cu privire la conditiile de cazare si la cele de munca. Stiu din Romania - in prea multe situatii, legislatia e buna, punerea ei in practica este marea provocare. Discutam impreuna despre stabilirea unor standarde minime in privinta conditiilor de cazare, aspecte ce urmeaza a fi verificate de institutiile de control. Raman la parerea ca este responsabilitatea primordiala a partilor semnatare ale unui contract (angajat si angajator) sa agreeze asupra conditiile contractuale. Aici adresez, din nou, un apel, catre toti romanii care pleaca in strainatate, sa citeasca contractul inainte de plecarea spre locul de munca, sa se asigure ca sunt clare conditiile de: plata salariu, acoperire a costurilor de cazare si masa, plata transport repatriere inclusiv, daca doresc sa specific acest lucru, pentru conditiile in care, din cauze neimputabile lor, doresc sa rezilieze acel contract. Pentru a preintampina orice problema, am ridicat in discutie posibilitatea discutarii unui contract cu standarde minimale care sa determine cele doua parti sa nu mai omita sa clarifice, de la inceputul colaborarii, aceste aspecte importante, invocate des in ultima vreme", a precizat Violeta Alexandru.Ministrul roman al Muncii a facut aceste precizari la scurt timp dupa videoconferinta la care a participat impreuna cu omologul sau german, Hubertus Heil, dupa ce ministrul german si-a anulat, miercuri seara, vizita programata in Romania, din cauza evolutiei cazurilor de covid-19 din Bucuresti.