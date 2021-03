Surpriza neplacuta pentru romanii care merg in Germania la cules de sparanghel. Fermierii nemti se pregatesc sa-i lase fara asigurari de sanatate

Cei mai multi muncitori vin din Romania si Polonia

Fermierii se plang de chelutieli

Recolta risca sa ramana pe camp

Fermierii germani fac presiuni asupra Guvernului de la Berlin si cer sa poata angaja muncitori sezonieri straini timp de cinci luni sau 115 zile lucratoare, dar fara sa mai fie nevoiti sa plateasca si asigurari de sanatate.Potrivit TAZ.de Harald Schaum, vicepresedintele asociatiei Bauen-Agrar-Umwelt recunoaste ca angajatii straini risca sa ajunga in situatia in care sa-si plateasca singuri cheltuielile cu sanatatea, in Germania, chiar daca unii au asigurare de sanatate in tara lor de orgine.Pe de alta parte, fermierii germani se lauda ca anul trecut au luat toate masurile pentru a-si proteja angajatii. In realitate, insa, lucrurile nu au stat asa, iar jurnalistii germani amintesc ca, iar infectia cu SAR-CoV-2 i-a fost fatala unui roman din Baden-Wurttemberg, in timp ce 250 de angajati ai unei ferme din Mamming s-au imbolnavit.Chiar daca vor sa-i lase pe muncitorii straini din agricultura fara asigurari de sanatate, fermierii sunt convinsi ca nu vor duce lipsa de forta de munca.Chiar si asa, Asociatia fermierilor spune ca au fost relativ putine cazuri de muncitori straini infectati si ca au fost luate masuri de prevenire a imbolnavirilor. "Faptul ca acestea au functionat este demonstrat de incidenta foarte scazuta a infectiilor la ferme", au transmis fermierii.In acelasi timp,, in conditiile in care granitele tarii au fost inchise din cauza pandemiei. Fermierii fac presiuni asupra autoritatilor pentru a permite accesul muncitorilor din est, in special romani si polonezi, fara de care recolta de sparanghel risca sa ramana pe campuri.Jurgen Jakobs este presedintele Asociatiei Asparagus Beelitz, din care fac parte 14 ferme din micul oras Beelitz (Potsdam-Mittelmark). El insusi conduce mai multe ferme, impreuna cu fratele sau. Jakobs a declarat in Neues Deutschland ca 15% dintre cei 350 de muncitori sezonieri pe care ii asteapta au ajuns deja in Germania. Cei mai multi sunt din Romania si Polonia. Si tot el a spus ca numerosi muncitori sezonieri din estul continentului,si Polonia, asteapta doar un semn sa porneasca spre Germania, atunci cand vor avea de lucru.Exista, totusi, temeri sa nu se repete situatia de anul trecut, cand intre 25 martie si 15 iunie au ajuns in Germania doar 40.000 dintre cei 80.000 de straini asteptati la muncile agricole. Iar antreprenorii din agricultura se plang si ca din cauza pandemiei au avut si vor avea cheltuieli mai mari cu sezonierii.Unii dintre fermieri se tem ca noile mutatii ale virusului ii vor impiedica pe straini sa vina la munca. Asta pentru ca, pe de o parte, oamenii vor fi prea speriati ca sa mai vina sa munceasca intr-o tara straina, iar pe de alta parte pentru ca exista riscul ca frontierele sa nu fie deschise in timp util. "In acest moment presupunem ca oamenii isi pot incepe treaba la noi", e mesajul optimist al unor fermieri germani.Totusi, reprezentantii Asociatiei Fermierilor de Stat din Brandenburg au anuntat ca este inca prea devreme pentru a face predictii. Ei spun ca ar fi nevoie de un numar de muncitori cu cinci cifre pentru a exista garantia caPresedintele acestei asociatii, Joachim Rukwied, admite ca fermierii risca sa ramana cu recolta pe camp in lipsa strainilor si face apel la autoritati sa deschida granitele pentru sezonierii care lucreaza in agricultura. Si nu este sigurul. Mai multe asociatii de fermieri din Germania au trimis deja mai multe solicitari pe adresa guvernului, in care solicita ca muncitorilor agricoli sa li se permita accesul in tara.Joachim Rukwied s-a plans cadin cauza masurilor suplimentare pe timp de pandemie. El sustine ca multi dintre fermieri au platit drumul muncitorilor, iar daca pana in 2020 acestia soseau cu autocarele, multi dintre ei au solicitat bilete de avion . Iar inchiriatul unui avion a costat, mai spune el, 300 de euro pentru fiecare muncitor, in timp ce biletele de autocar ar fi costat doar jumatate.Concluzia sa este clara: fermierii au nevoie de sprijinul statului, care ar trebui sa deschida granitele pentru sezonieri. In caz contrar, atentioneaza el, toata recolta de sparanghel va fi compromisa.