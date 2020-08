Romanii stabiliti in sase regiuni din Spania, care vin in tara pentru a-si petrece concediul alaturi de familie, obligati sa-si transforme vacanta in carantina

Sase zone din Spania sunt pe lista

Regiunile Aragon, Catalonia, Comunidad de Madrid, Insulele Baleare, Tara Bascilor si Regiunea Navarra au intrat de luni seara pe lista galbena, dupa ce numarul de cazuri raportate a crescut ingrijorator.Citeste si: Se instituie carantina pentru romanii care vin din 6 regiuni din Spania "Nu e normal sa se dea legea noaptea! Noi n-am stiut ca nu mai cumparam bilete. Noi venim de la munca. Deci cu contract de munca", a declarat o femeie pentru observatornews.ro Dupa ce coboara din avion , pasagerii se opresc la Politia de Frontiera. Acolo, la indrumarea DSP trebuie sa isi completeze un formular si sa isi lase datele de contact."Am luat la cunostiinta de faptul ca pentru a preveni raspandirea pe teritoriul Romaniei a virusului am obligatia de a ma supune procedurilor de izolare. Daca asa trebuie, asa o sa facem", a declarat un barbat.Adriana Pistol, sefa Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, INSP sustine ca Spania s-a jucat putin cu acele cifre. "Deci daca va uitati cu o zi inainte vedeati ca era valoarea pe care am dat-o noi, a doua zi imediat a schimbat valoarea, ca a mai pus un zero".Din aceasta cauza, acum o saptamana, Institutul National de Sanatate Publica a inclus Spania pe lista tarilor care necesita carantina, iar comitetul pentru Situatii de Urgenta a scos-o dupa doar cateva ore. Acum, doar sase zone din Spania sunt pe lista galbena. Printre ele, si destinatii de vacanta preferate de turistii romani, aflati deja in vacanta acolo."Nu mi-a spus nimeni ca la intoarcere o sa stau in izolare. Tocmai de asta am vrut nici sa nu mai vin in vacanta pentru ca a fost un du-te-vino", povesteste o turista.Managerul unei agentii de turism, Marius Berca a declarat ca, daca turistii vor fi nevoiti sa stea in auto-izolare la intoarcere, vor incerca sa ii redirectioneze spre alta destinatii. "Este nepacut in momentul in care vii din vacanta sa stai in auto-izolare 14 zile".Putin mai norocosi sunt romanii care desi sunt veniti din zonele restrictionate, au apucat deja sa isi viziteze familia din Romania. Din fericire, cei care se intorc in Spania nu vor fi nevoiti sa intre in carantina.Tot de luni seara, autoritatile au inclus si Malta pe lista tarilor din care carantina este impusa la intoarcerea in Romania.Citeste si: Spania este tara europeana cu cele mai multe cazuri de COVID-19 raportate la populatie in ultimele 14 zile. Romania este pe locul patru