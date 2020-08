Romanii uita de distantarea sociala in vacanta. Sute de oameni s-au inghesuit in statiunile balneare si pe munte

Zeci de turisti au stat umar langa umar pe scara care duce spre Varful Toaca, din Ceahlau. In statiunea Baile Herculane, toti turistii au vrut sa stea cat mai aproape de piscina. Asa ca au renuntat la pastrarea distantei sociale. Aglomeratie a fost si la urcarea in telescaunul din Borsa, potrivti Digi24 O coada imensa de zeci de turisti s-a format pe scarile care duc catre Varful Toaca din masivul Ceahlau.Sute de persoane s-au inghesuit si la intrarea in cel mai mare Aquaparc din Oradea.Aglomeratie a fost si la telescaunul din Borsa, unde multe persoane nu purtau masti de protectie.La Baile Herculane, cei care au vrut sa se racoreasca in piscina au uitat de distantarea sociala.