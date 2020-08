Romaniile din Romania. Cat sambure de adevar este in stereotipurile regionale legate de moldoveni, olteni, ardeleni, banateni

Astfel, "moldovenii" sunt "molcomi, lipsiti de spirit practic, saraci". Printre "sudisti", "oltenii" sunt "guralivi, descurcareti, neprincipiali", iar categoria mai larga, de "mitici" e descrisa prin intermediul unei liste "obligatorii", ce cuprinde atribute precum "neseriozitatea, vorbaria goala, infumurarea, prostia". In acelasi tablou intranational, "ardelenilor" le-ar fi caracteristica "lentoarea, dar si fermitatea si intransigenta", iar "banatenilor", pe linga faptul ca "inteleg, desigur, mai greu", le-ar fi reprezentativa "aroganta", ca expresie a "faloseniei" lor proverbiale.Cit adevar si cita iluzie e in aceste calificari in care, ca in orice stereotip despre alteritate, cautam mai degraba cusurul celuilalt? Psihosociologii au probat existenta asa numitului "simbure de adevar al stereotipului" (). Exista, asadar, o umbra de adevar, confirmata factual, in toate aceste profile regionale, ceea ce da aparenta veridicitatii intregului. Dar toate acele trasaturi "definitorii", care ar fi "specifice", se pot - cu putina rivna - gasi la toate celelalte identitati diferite, si, desigur, la limita, la toate identitatile sociale, in genere.Ceea ce le individualizeaza este, insa, dozajul lor in ansamblul care rezulta, in care unii sunt "mai asa si pe dincolo" decit "ceilalti". Cu toate ca avem de-a face mai degraba aproximari fantasmatice, stereotipurile regionale sunt, totusi, extrem de importante in metabolismul relatiei concrete cu alteritatea, caci de la William Thomas incoace stim ca reprezentarea realitatii este creatoare de realitate sociala. De exemplu, are mai putina importanta "cum este cu adevarat" interlocutorul meu "oltean" in relatia de afaceri pe care tocmai am stabilit-o, cita vreme "stiu" ca "oltenii" sunt "neseriosi, buni numai la trancaneala". Conduita mea explicita se va activa - preluind terminologia cognitiei sociale - pe baza informatiei categoriale pe care o "detin" fata de "el" (reunind atributele categoriei de "oltean"), si nu pe baza informatiei individualizante (a ceea ce il caracterizeaza particular pe "celalalt").De aici, suspiciunea, neincrederea, descalificarea "sa", care devin cit se poate de reale. Prin urmare, sursa cea mai frecventa a raportarilor inechitabile o constituie aceasta inclinatie "natural umana" de a-l privi pe celalalt omogen, "la gramada", ca exponent al categoriei, si e necesar un lung efort de intercunoastere pentru ca sa ajungem la informatia individualizanta (la ceea ce "este" cu adevarat Marin al nostru). Radacinile acestor clisee regionale sunt in primul rind istorice, de pe vremea cind granita dintre "mine" si "celalalt" era construita dupa alte criterii decit cele etnice (uneori era suficient sa "treci dealul" ca sa ajungi la "strain").Toate aluviunile mostenirilor politice, ale practicilor sociale rutiniere si moravurilor diferite din provincii diferite vor alimenta ideologia diferentierii. Obsesia omogenizatoare a statului natiune nu a fost capabila, in pofida unui secol si jumatate de eforturi concertate, sa stearga aceste diferente. Ce ne ramine de facut? "Lectiile" psihologiei sociale sunt clare: sa "punem Romaniile sa se cunoasca intre ele" (), pentru a depasi caricatura cliseelor.Nu intimplator, de exemplu, studiile atesta cum cei mai "porniti romani" impotriva "ungurilor" sunt romanii care "nu au vazut ungurii la viata lor", adica "oltenii". Dar pe linga multiplicarea prilejurilor de interactiune, se impune sa descoperim, reciproc motivante, la care nu putem ajunge decit "impreuna". Doar astfel "celalalt" devine "de-al meu", in efortul comun de apropiere de o Romanie care nu mai apartine unui "ieri" parohial si autarhic, intr-o istorie "facuta" de altii, ci unui viitor in care, impreuna, ajungem in sfirsit sa ne "facem" propria noastra istorie.