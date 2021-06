Cine este romanul care si-a transat iubita din Spania si i-a imprastiat cadavrul in tot orasul. A ucis-o pe adolescenta de 17 ani, desi aveau un copil impreuna

Ce s-a intamplat

Cum a actionat romanul

Adrian (23 de ani) si iubita lui (17 ani) aveau un copil de patru luni. Acum, instanta l-a decazut din drepturile parintesti si risca inchisoare pe viata. Custodia micutului a fost acordata bunicilor materni, noteaza portalul OK Diario . Cazul va fi judecat de Tribunalul Estepa.Presa spaniola scrie ca Rocio Caiz Pozo, o tanara spaniola in varsta de 17 ani, a disparut pe 3 iunie. Rocio avea o relatie cu Adrian, iar cei doi aveau impreuna un baietel de patru luni. Insa relatia lor nu mai functiona, iar Rocio a decis sa-l paraseasca. Mai mult, tanara i-ar fi furat cateva sute de euro si l-ar fi parasit pentru un alt barbat. Cel putin asta sustine romanul, care le-a povestit anchetatorilor ca s-a infuriat pe ea si ca si-a pierdut simtul ratiunii.Asa se face ca atunci cand a intalnit-o, a luat un cutit si a atacat-o cu violenta . Nu s-a oprit nici dupa ce si-a ucis partenera, ci a continuat sa o taie. Si tot atunci s-a gandit ca nu ar fi rau sa-i transeze corpul si sa-l arunce in imprejurimile orasului, cu speranta ca animalele salbatice il vor devora si crima nu va fi descoperita.Doar ca anchetatorii au descoperit parti din cadavru intr-o parcare din orasul Estepa, dar si in alte zone de la periferia orasului, potrivit La Vanguardia Presa spaniola mai scrie ca cei doi s-au cunoscut cand fata avea 11 ani si baiatul 16 ani. Ei aveau impreuna un bebelus de patru luni, dar s-au despartit dupa nasterea copilului.Sora lui Rocio a primit un mesaj pe Facebook , din partea ei, chiar in ziua in care a disparut. Prin acel mesaj, ea ar fi vrut sa-si anunte familia ca a plecat cu un tanar in alta provincie, cerand ca fostul iubit sa aiba grija de copil. Intr-un alt mesaj, se spunea ca la plecare i-a furat 300 de euro fostului iubit.Familia fetei a declarat ca Rocio a fost de mai multe ori agresata de fostul iubit, dar ca niciodata nu a depus plangere. Mai mult, ei cred ca mesajul a fost scris de roman de pe contul fetei, pentru a-si acoperi fapta si spun ca fata lor nu si-ar fi abandonat niciodata copilul.Adrian neaga insa acuzatia ca ar fi intrat si ar fi postat mesaje de pe contul iubitei sale, pentru a-i induce in eroare pe membrii familiei si pe cei care ar fi remarcat disparitia fetei. Recunoaste in schimb ca el a ucis-o si a transat-o pe tanara femeie. Chiar si asa, el risca pedeapsa maxima - inchisoarea pe viata. In plus, el va trebui sa achite despagubiri familiei fetei, iar suma urmeaza sa fie stabilita de instanta.