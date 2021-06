Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, despre prabusirea Cascadei Bigar: "Sunt socat. Era cel mai vizitat loc din judet"

"Sunt socat, imi pare rau. Era cel mai vizitat loc din judetul nostru. O sa analizam ce este de facut, dar cu natura nu te joci. E un fenomen normal, ne intristeaza pentru ca aducea multa atentie si interes pentru zona noastra, dar Caras- Severin are multe locuri frumoase si va invitam sa le vizitati", a declarat Romeo Dunca pentru News.roRomsilva a anuntat, luni seara, ca Cascada Bigar s-a prabusit din cauze naturale "Avem, din pacate, si o veste neplacuta. Cascada Bigar, una dintre cele mai frumoase obiective turistice din Parcul National Cheile Nerei - Beusnita, s-a prabusit astazi din cauze naturale", a transmis, luni seara, Romsilva, pe pagina de Facebook Sursa citata a precizat ca travertinul si muschii care s-au acumulat in timp, au crescut in dimensiuni si greutate, iar cascada a cedat sub propria greutate.