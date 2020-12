Romeo Dunca, seful CJ Caras-Severin: "Medici primari cu salarii de mii de euro opereaza apendicite si sparg furuncule la Spitalul Judetean de Urgenta Resita"

"Spitalul Judetean cheltuie 50 de milioane de euro pe an, mai mult decat bugetul judetului. Acolo sunt zeci de doctori. Noi avem o scoala de medicina sanatoasa, dar sa ai zeci de medici primari care stau si iau doar salarii de medici primari si fac interventii... sparg furuncule, hemoroizi, si orice interventie grea o trimit in alte spitale ", a declarat Romeo Dunca, potrivit expressdebanat.ro Romeo Dunca a dat un exemplu concret."Stim ce s-a intamplat cu o pacienta in urma cu o saptamana care avea nevoie de o operatie toracala, avea COVID, si bineinteles ca nu se putea face la Resita si asteptam sa vedem daca o primeste pe undeva, la Timisoara sau Targu Mures. Deci nu putem sa facem niste interventii mai serioase ca sa putem sa luam si noi niste bani de la Casa de Asigurari. Actul medical nu este atat de calificat pe cat sunt calificarile la specializarile medicilor si la salariile pe care le iau. Medicii rezidenti totusi au salarii foarte mici", mai spune Dunca declarat presedintele CJ Caras-Severin.Mai multe imagini cu bolnavi nesupravegheati, imbracati sumar sau dezbracati au aparut in spatiul public, fiind vorba despre persoane cu probleme psihice, care stau in conditii mizere in Stationarul 3 al Spitalului Judetean de Urgenta Resita din judetul Caras-Severin, spatiu dedicat pacientilor depistati cu COVID-19. Autoritatile sustin ca acestea sunt "conditiile mostenite din sistemul de sanatate" si ca a fost ceruta construirea unui spital modular.Parchetul de pe langa Judecatoria Resita a transmis, miercuri seara, ca pe rolul institutiei a fost inregistrat, in aceeasi zi, un dosar avand ca obiect infractiunea de abuz in serviciu."In cauza se efectueaza cercetari fata de faptele care se contureaza din imaginile din data de 2 decembrie 2020, ce au aparut in mass media nationala, respectiv imagini filmate si alte materiale de presa din care reies indicii ca mai multi pacienti cu probleme psihice si alte probleme de sanatate, internati intr-o sectie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Resita, nu primesc ingrijiri adecvate fiind lasati dezbracati pe holurile sectiei, direct pe ciment/podea sau alaturi de persoane decedate care nu au fost ridicate din saloane, precum si referitor la conditiile din saloanele/spatiile in care acestia sunt internati", se arata intr-un comunicat al Parchetul de pe langa Judecatoria Resita.Inspectia Sanitara de Stat a aplicat primele sanctiuni, in cuantum de 18.400 de lei, reprezentantilor Spitalului Judetean de Urgenta Resita, dupa prima zi de control in aceasta unitate. Managerul unitatii a primit o amenda de 10.000 de lei, pentru ca nu a realizat lucrarile de reparatii si igienizare asumate in planul de management. Au mai fost sanctionate doua asistente sefe, o asistenta si o infirmiera.Citeste si: