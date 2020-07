Romgaz este in discutii pentru preluarea unei parti din participatia ExxonMobil la proiectul Neptun Deep

"In conditiile in care Exxon intentioneaza sa renunte la participarea sa de 50% la proiectul Neptun din Marea Neagra, alaturi de care se afla si OMV Petrom, Romgaz este in discutii pentru preluarea unei parti din participatia Exxon. Pana in prezent s-a semnat un acord de intrare in consortiu (JBA), alaturi de OMV Petrom SA si PGNiG SA, pentru a prelua cota de participare ExxonMobil in cadrul perimetrului. In prezent se analizeaza acordul comun de operare (JOA). De asemenea, au loc discutii si negocieri in cadrul consortiului pentru evaluarea si stabilirea unei oferte finale catre ExxonMobil", se mentioneaza in document.Grupul petrolier american Exxon Mobil a confirmat, la inceputul anului, ca analizeaza o posibila iesire din proiectul offshore Neptun din Romania, adaugand ca a inceput sa ofere informatii potentialilor cumparatori, relata, in ianuarie, Reuters.ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza zacamantul de mare adancime Neptun din Marea Neagra, estimat la 42 - 84 de miliarde de metri cubi de gaze . Cele doua companii au participatii egale in proiect, iar decizia finala de investitii pentru extractia resurselor nu a fost inca luata.Purtatorul de cuvant al Exxon Mobil, Todd Spitler, preciza atunci ca nu a fost identificat un cumparator si nu s-a ajuns la acorduri cu alte grupuri.Desi analizeaza posiblitatea unor discutii cu privire la participatia sa, "intentionam sa ne continuam rolul de operator in avansarea acestui proiect, inclusiv prin continuarea demersurilor pentru obtinerea autorizatiilor necesare", spunea Spitler.In luna noiembrie a anului trecut, surse din apropierea acestui dosar au declarat pentru Reuters ca participatia de 50% pe care o detine Exxon Mobil la proiectul offshore Neptun Deep ar avea o valoare de aproximativ 250 de milioane de dolari.